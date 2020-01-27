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В течение 2-3 лет выпускные экзамены в школах совместят с ЦТ

27.01.2020 11:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В течение 2-3 лет выпускные экзамены в школах совместят с ЦТ

фото: need4study.com

Об этом предупредил глава Минобразования Игорь Карпенко.

Министр констатировал, что ЦТ позволило минимизировать коррупцию в экзаменационном процессе. Однако «не всегда за тестом мы видим личность будущего специалиста", признал Карпенко в интервью БТ.

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы совместить централизованное тестирование с выпускными экзаменами в школе, пояснил министр. Подготовка займет 2-3 года.

Карпенко сообщил также, что в предстоящей вступительной кампании могут произойти некоторые изменения.

 
 
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Об этом предупредил глава Минобразования Игорь Карпенко.
 
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