В течение 2-3 лет выпускные экзамены в школах совместят с ЦТ

Источник материала: Ежедневник



фото: need4study.com

Об этом предупредил глава Минобразования Игорь Карпенко.

Министр констатировал, что ЦТ позволило минимизировать коррупцию в экзаменационном процессе. Однако «не всегда за тестом мы видим личность будущего специалиста", признал Карпенко в интервью БТ .

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы совместить централизованное тестирование с выпускными экзаменами в школе, пояснил министр. Подготовка займет 2-3 года.

Карпенко сообщил также, что в предстоящей вступительной кампании могут произойти некоторые изменения.