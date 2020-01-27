Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Вегетарианство становится популярным в современном мире. Все больше людей каждый день отказываются от пищи животного происхождения и предпочитают растительную❗

Всемирный бум на веганство подтверждает и компания Google: статистика говорит, что в 2019 году количество поисковых запросов в категории “веганство” было на 11% выше, чем в 2018-м, и на 35% выше, чем в 2017 году.

Что такое вегетарианство, чем оно отличается от веганства и каковы его преимущества и недостатки – читайте в обзоре.

Что такое вегетарианство

Вегетарианство – это ограничение в еде, когда человек отказывается от продуктов животного происхождения, полученых через насилие над животным или путем его убийства.

Но вегетарианцы могут употреблять молочные продукты и яйца.

У вегетарианства есть свои ответвления:

ововегетарианцы – из животных продуктов едят только яйца;

лактовегетарианцы – из животной пищи едят только молоко и молочные продукты;

полотарианцы употребляют домашнюю птицу, но не едят других видов мяса.





Чем вегетарианство отличается от веганства

Веганство набирает популярность в мире. В наши дни многие современные звезды примкнули к кагорте веганов и отказались не только от мяса, но и от молока и яиц.

Среди известных веганов – Натали Портман, Анджелина Джоли, Джаред Лето, Билл Клинтон и даже Майк Тайсон!

Ну а мы решили напомнить, что веган и вегетарианец – это не одно и то же. Веганство является разновидностью вегетарианства.

Вегетарианство – это диета, а веганство – образ жизни.

Веганство, веганизм, или редко встречающийся термин вегетализм – это строгое вегатарианство, рацион исключает все виды мяса животных, птиц, рыбы, яйца, молоко, морепродукты и зачастую мед.

Веганы, выбирая такой образ жизни, зачастую руководствуются не только питанием, но и моральными принципами. А именно отношением к животным.

Веганы помимо прочего не ходят в цирки и зоопарки, а часто даже протестуют против того, чтобы люди заводили домашних животных в квартирах (это неестественные условия для животных).





Список запрещенных продуктов и вещей у веганов очень широк:

изделия из кожи, меха, шелка, шерсти и других материалов животного происхождения;

мед;

продукты, в состав которых входят компоненты, полученные из животных продуктов (например, желатин, глицерин);

продукты, при изготовлении (часто — при очистке) которых использовались продукты животного происхождения, например, желатин используют при производстве некоторых видов сахара и пива. Однако большая часть крепкого спиртного — водка, виски, бренди, джин — веганская;

продукцию, которая проходила тестирование на животных, например, некоторые виды косметики и сорты табака.

Почему люди отказываются от мяса

Причины для отказа от мяса для каждого разные. Но среди самых распространенных следующие:

по идейным соображениям, потому что животное испытывает страдания, когда его убивают;

забота о здоровье, ведь некоторые исследования указывают на вредное воздействие мяса на организм;

любители экспериментов, они таким образом бросают вызов самим себе.





Преимущества вегетарианства

К преимуществам относятся:

очищение организма от шлаков;

минимальное количество вредных жиров;

растительная пища содержит канцерогены в минимальном количестве;

вегетарианцы меньше других людей склонны к сердечным недугам, гипертонии;

в растительной пище есть полезные углеводы , которые считаются основным источником энергии;

, которые считаются основным источником энергии; антиоксиданты, содержащиеся в овощах и фруктах, поддерживают молодость организма;

вегетарианцы реже других сталкиваются с нервными расстройствами .





Недостатки вегетарианства

К недостаткам относятся:

вегетарианцы часто сталкиваются с анемией, низкой работоспособностью, проблемами с зубами, щитовидной железой, костями, поскольку в растительной пище нет достаточного количества железа, йода, кальция ;

; избыток растительной клетчатки становится причиной неправильного усвоения белков;

недостаточное количество витаминов;

не всегда может подойти беременным и кормящим, а также детям;

большие расходы, поскольку для полноценного и разнообразного питания вегетарианцам необходимо покупать различные фрукты, овощи, семена, орехи, сухофрукты.

10 самых веганских стран в мире на начало 2020-го

Основываясь на данных Google Trends, мы сравнили популярность веганства в городах и странах по всему миру. С помощью этих данных каждому местоположению была дана оценка, которая показывает уровень интереса к этой теме. Результаты показали, что страной, люди которой в 2019 году наиболее интересовались веганством, стала Австралия.





Австралия – самая популярная страна для веганов в 2019 году. Первое место она сохраняет с 2017 года. Веганство стало чрезвычайно популярным в Австралии, и все больше австралийцев обращаются к растительной диете.

Доказательство: по данным Euromonitor International, Австралия стала третьим самым быстрорастущим рынком веганской продукции в 2019 году.

Список самых веганских стран выглядит так:

Австралия Британия Новая Зеландия Швеция Канада Израиль США Ирландия Австрия Германия

10 самых веганских городов в мире на начало 2020-го

Что касается городов, в которых люди наиболее интересовались веганством, здесь лидером стал английский Бристоль. Авторы блога называют город на юго-западе Англии «новой европейской и всемирной столицей веганства».

Концентрация связанных с темой веганства запросов в Google в Бристоле превзошла все остальные города мира. Местные жители хорошо знают, что их город превратился в веганскую Мекку. Здесь есть много веганских ресторанов, кафе, веганские парикмахерские и салоны красоты и даже активное бристольское веганское сообщество.

Список самых веганских городов выглядит так:

Бристоль Портленд Эдинбург Ванкувер Сиэтл Манчестер Лондон Лидс Лос-Анджелес Глазго

Список самых веганских городов, к слову, кардинально отличается от списка веганских стран.