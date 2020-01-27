⭐ Вегетарианство становится популярным в современном мире. Все больше людей каждый день отказываются от пищи животного происхождения и предпочитают растительную❗
Всемирный бум на веганство подтверждает и компания Google: статистика говорит, что в 2019 году количество поисковых запросов в категории “веганство” было на 11% выше, чем в 2018-м, и на 35% выше, чем в 2017 году.
Что такое вегетарианство, чем оно отличается от веганства и каковы его преимущества и недостатки – читайте в обзоре.
Что такое вегетарианство
Вегетарианство – это ограничение в еде, когда человек отказывается от продуктов животного происхождения, полученых через насилие над животным или путем его убийства.
Но вегетарианцы могут употреблять молочные продукты и яйца.
У вегетарианства есть свои ответвления:
- ововегетарианцы – из животных продуктов едят только яйца;
- лактовегетарианцы – из животной пищи едят только молоко и молочные продукты;
- полотарианцы употребляют домашнюю птицу, но не едят других видов мяса.
Чем вегетарианство отличается от веганства
Веганство набирает популярность в мире. В наши дни многие современные звезды примкнули к кагорте веганов и отказались не только от мяса, но и от молока и яиц.
Среди известных веганов – Натали Портман, Анджелина Джоли, Джаред Лето, Билл Клинтон и даже Майк Тайсон!
Ну а мы решили напомнить, что веган и вегетарианец – это не одно и то же. Веганство является разновидностью вегетарианства.
Вегетарианство – это диета, а веганство – образ жизни.
Веганство, веганизм, или редко встречающийся термин вегетализм – это строгое вегатарианство, рацион исключает все виды мяса животных, птиц, рыбы, яйца, молоко, морепродукты и зачастую мед.
Веганы, выбирая такой образ жизни, зачастую руководствуются не только питанием, но и моральными принципами. А именно отношением к животным.
Веганы помимо прочего не ходят в цирки и зоопарки, а часто даже протестуют против того, чтобы люди заводили домашних животных в квартирах (это неестественные условия для животных).
Список запрещенных продуктов и вещей у веганов очень широк:
- изделия из кожи, меха, шелка, шерсти и других материалов животного происхождения;
- мед;
- продукты, в состав которых входят компоненты, полученные из животных продуктов (например, желатин, глицерин);
- продукты, при изготовлении (часто — при очистке) которых использовались продукты животного происхождения, например, желатин используют при производстве некоторых видов сахара и пива. Однако большая часть крепкого спиртного — водка, виски, бренди, джин — веганская;
- продукцию, которая проходила тестирование на животных, например, некоторые виды косметики и сорты табака.
Почему люди отказываются от мяса
Причины для отказа от мяса для каждого разные. Но среди самых распространенных следующие:
- по идейным соображениям, потому что животное испытывает страдания, когда его убивают;
- забота о здоровье, ведь некоторые исследования указывают на вредное воздействие мяса на организм;
- любители экспериментов, они таким образом бросают вызов самим себе.
Преимущества вегетарианства
К преимуществам относятся:
- очищение организма от шлаков;
- минимальное количество вредных жиров;
- растительная пища содержит канцерогены в минимальном количестве;
- вегетарианцы меньше других людей склонны к сердечным недугам, гипертонии;
- в растительной пище есть полезные углеводы, которые считаются основным источником энергии;
- антиоксиданты, содержащиеся в овощах и фруктах, поддерживают молодость организма;
- вегетарианцы реже других сталкиваются с нервными расстройствами.
Недостатки вегетарианства
К недостаткам относятся:
- вегетарианцы часто сталкиваются с анемией, низкой работоспособностью, проблемами с зубами, щитовидной железой, костями, поскольку в растительной пище нет достаточного количества железа, йода, кальция;
- избыток растительной клетчатки становится причиной неправильного усвоения белков;
- недостаточное количество витаминов;
- не всегда может подойти беременным и кормящим, а также детям;
- большие расходы, поскольку для полноценного и разнообразного питания вегетарианцам необходимо покупать различные фрукты, овощи, семена, орехи, сухофрукты.
10 самых веганских стран в мире на начало 2020-го
Основываясь на данных Google Trends, мы сравнили популярность веганства в городах и странах по всему миру. С помощью этих данных каждому местоположению была дана оценка, которая показывает уровень интереса к этой теме. Результаты показали, что страной, люди которой в 2019 году наиболее интересовались веганством, стала Австралия.
Австралия – самая популярная страна для веганов в 2019 году. Первое место она сохраняет с 2017 года. Веганство стало чрезвычайно популярным в Австралии, и все больше австралийцев обращаются к растительной диете.
Доказательство: по данным Euromonitor International, Австралия стала третьим самым быстрорастущим рынком веганской продукции в 2019 году.
Список самых веганских стран выглядит так:
- Австралия
- Британия
- Новая Зеландия
- Швеция
- Канада
- Израиль
- США
- Ирландия
- Австрия
- Германия
10 самых веганских городов в мире на начало 2020-го
Что касается городов, в которых люди наиболее интересовались веганством, здесь лидером стал английский Бристоль. Авторы блога называют город на юго-западе Англии «новой европейской и всемирной столицей веганства».
Концентрация связанных с темой веганства запросов в Google в Бристоле превзошла все остальные города мира. Местные жители хорошо знают, что их город превратился в веганскую Мекку. Здесь есть много веганских ресторанов, кафе, веганские парикмахерские и салоны красоты и даже активное бристольское веганское сообщество.
Список самых веганских городов выглядит так:
- Бристоль
- Портленд
- Эдинбург
- Ванкувер
- Сиэтл
- Манчестер
- Лондон
- Лидс
- Лос-Анджелес
- Глазго
Список самых веганских городов, к слову, кардинально отличается от списка веганских стран.