В Москве женщина заплатила за поездку на такси 500 евро

Источник материала: Tut.by

Женщина заплатила за поездку на такси 500 евро вместо 500 российских рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Инцидент произошел 26 января. В полицию обратилась 42-летняя женщина, которая пояснила, что у станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро поймала такси.

— Гражданке нужно было доехать до Среднего Кисловского переулка, и водитель объявил цену: 300 рублей (около 5 долларов). По приезде заявительница хотела расплатиться купюрой в 500 рублей, но перепутала банкноты и вручила таксисту 500 евро. Водитель дал сдачу в 200 рублей и уехал, — рассказали в полиции.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество.