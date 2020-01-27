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В Москве женщина заплатила за поездку на такси 500 евро

27.01.2020 11:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина заплатила за поездку на такси 500 евро вместо 500 российских рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Инцидент произошел 26 января. В полицию обратилась 42-летняя женщина, которая пояснила, что у станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро поймала такси.

— Гражданке нужно было доехать до Среднего Кисловского переулка, и водитель объявил цену: 300 рублей (около 5 долларов). По приезде заявительница хотела расплатиться купюрой в 500 рублей, но перепутала банкноты и вручила таксисту 500 евро. Водитель дал сдачу в 200 рублей и уехал, — рассказали в полиции.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество.

 
 
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По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество.
 
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