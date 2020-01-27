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Дача по-фински: вид на озеро, сауна в доме, огромные окна, камин и тепловой насос
Источник материала: Tut.by
Семья из Хельсинки выкупила участок для дачи на берегу озера в центральной части страны и построила на нем дом, в котором можно жить круглогодично. Мощные деревянные стены и окна с тройным остеклением из термостекла прекрасно сохраняют тело в доме даже при самых экстремальных минусовых температурах. А отапливается он — тепловым насосом и камином. Подробнее, как устроена финская дача — в материале
Дача построена из клееного бруса размером 202×205 мм с современными угловыми стыками. В отличие от традиционных срубов, в современной бревенчатой конструкции нет перекрытий или видимых поперечных углов.
Площадь дома не большая — всего 100 м². Этого достаточно, чтобы разместить здесь два спальни под крышей, сауну, кухню и огромную гостиную с большой площадью остекления и видом на озеро. Это теплые окна — с тройным остеклением из термостекла.
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Красивый дом в Финляндии.
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