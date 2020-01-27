Дача по-фински: вид на озеро, сауна в доме, огромные окна, камин и тепловой насос

Источник материала: Tut.by

Семья из Хельсинки выкупила участок для дачи на берегу озера в центральной части страны и построила на нем дом, в котором можно жить круглогодично. Мощные деревянные стены и окна с тройным остеклением из термостекла прекрасно сохраняют тело в доме даже при самых экстремальных минусовых температурах. А отапливается он — тепловым насосом и камином. Подробнее, как устроена финская дача — в материале archdaily .





Дача построена из клееного бруса размером 202×205 мм с современными угловыми стыками. В отличие от традиционных срубов, в современной бревенчатой конструкции нет перекрытий или видимых поперечных углов.

Площадь дома не большая — всего 100 м². Этого достаточно, чтобы разместить здесь два спальни под крышей, сауну, кухню и огромную гостиную с большой площадью остекления и видом на озеро. Это теплые окна — с тройным остеклением из термостекла.













Для отопления дома используется тепловой насос. Для утепления кровли используется утепленная древесно-волокнистая изоляция, изготовленная из материала, такого же воздухопроницаемого, как деревянные бревна.

















Все вместе дает потрясающий эффект сочетания современных технологий и традиционной финской архитектуры.