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Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси

27.01.2020 10:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Улётные кадры. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 человек вооружились фотоаппаратами с суперзумом и устроили пятичасовую фотоохоту на птиц по всей стране. 

Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси


Чем больше видов пернатых в объективе, тем выше шансы на победу. Важно не только сделать хороший снимок, но и знать места обитания крылатых фотообъектов и правильно определить вид птицы. Сделать это можно с помощью специального приложения.

Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси

Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси

Маршруты фотобёрдеры прокладывают самостоятельно, и по условиям конкурса каждый час делают селфи. По итогам чемпионата для орнитологов такой фотоархив станет ещё и своеобразной переписью пернатых обитателей. 

Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси

Александр Винчевский,  директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Очень важно, когда много людей выезжает, и все их наблюдения потом документированы практически, и много бывает редких видов. В частности, вот в прошлом году 86 видов сняли во время чемпионата. Думаю, что это только начало. Потому что у нас около 150 видов зимует в Беларуси. Чем больше людей будет участвовать, тем больше мы узнаем.

Андрей Горшков, фотограф-любитель:
Тем больше шанс, что мы увидим все эти виды. Может быть, какие-то неожиданные виды к нам прилетают.

Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси

Зимний чемпионат проводится во второй раз. Вот эти кадры – улов прошлого года. Среди них и сенсационные. Участники сфотографировали почти 90 видов пернатых.

Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси


Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси

Среди них в кадр попались и редко зимующие в Беларуси виды: хохлатый жаворонок и орлан-белохвост. Результаты подведут в нескольких номинациях. Среди них – «Оригинальный кадр» и «Лучшее качество снимка».   

Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси

Люди в материале: Александр Винчевский, Андрей Горшков
 
 
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Новости Беларуси. Улётные кадры. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 человек вооружились...
 
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