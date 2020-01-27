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Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Улётные кадры. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 человек вооружились фотоаппаратами с суперзумом и устроили пятичасовую фотоохоту на птиц по всей стране.
Маршруты фотобёрдеры прокладывают самостоятельно, и по условиям конкурса каждый час делают селфи. По итогам чемпионата для орнитологов такой фотоархив станет ещё и своеобразной переписью пернатых обитателей.
Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Андрей Горшков, фотограф-любитель:
Зимний чемпионат проводится во второй раз. Вот эти кадры – улов прошлого года. Среди них и сенсационные. Участники сфотографировали почти 90 видов пернатых.
Среди них в кадр попались и редко зимующие в Беларуси виды: хохлатый жаворонок и орлан-белохвост. Результаты подведут в нескольких номинациях. Среди них – «Оригинальный кадр» и «Лучшее качество снимка».
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Новости Беларуси. Улётные кадры. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 человек вооружились...
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