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Курсы валют и криптовалют на сегодня

27.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В начале торгов 27 января белорусский рубль подешевел к евро и доллару, но укрепился к российскому рублю.

Курс доллара подскочил на 0,0100 BYN и оказался на уровне 2,1230 BYN/USD. Доллар укрепляется впервые после семи снижений подряд, за время которых его курс опустился на 0,0118 BYN.

Курс евро вырос на 0,0062 BYN до 2,3401 BYN/EUR и покинул минимум за месяц. Напомним, что за предыдущие шесть торгов евро упал в цене на 0,0353 BYN.

Курс российского рубля обвалился сразу на 0,0118 BYN до 3,4060 BYN/100 RUB. Рубль РФ упал до минимума за 23 дня.

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Monero − 64.84$ (+1.82).


 
 
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В начале торгов 27 января белорусский рубль подешевел к евро и доллару, но укрепился к российскому рублю.
 
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