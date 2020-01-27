На Быховщине стартовала инициатива «Кола жыцця»

Источник материала: Маяк Преднепровья

«Кола жыцця». Таково название инициативы, стартовавшей на Быховщине. Ее реализация стала возможна благодаря проекту «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области».





Воплощать проект в жизнь – задача детской школы художественных ремесел и искусств. Гарантирована учреждению и поддержка. Ее окажут надежные партнеры: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома и Местный фонд развития территорий Быховского района.

Развитие гончарства, керамики и соломоплетения в Приднепровском крае. Теперь этому быть! Причем у благой цели есть еще один положительный момент: инициатива станет хорошей «платформой» для тех, кто решил попробовать себя в качестве ремесленника. Отсюда и решение такой проблемы, как самозанятость.

От теории к практике

Постигать азы ремесел желающие смогут в специальной арт-студии, которая совсем скоро заработает на базе ДШХРиИ. Вчера же прошел информационный семинар «Презентация инициативы «Кола жыцця: развитие гончарства, керамики и соломоплетения». Участие в мероприятии приняли местный помощник проекта проБыховскому району, директор Местного фонда развития территорий Быховского района Роман Мельников, представители органов власти и общественности.

Напутственные слова, пожелания процветания, презентация работ – все это было на мероприятии, которое походило на неформальную встречу креативных и творчески мыслящих людей.

Заинтересованные схожи в едином мнении: «Кола жыцця» — это инициатива, способная вывести ремесленную деятельность на новый высокий уровень, развить предпринимательство в сфере креативной экономики.

Как же это все заработает на практике? Директор детской школы художественных ремесел и искусств Ирина Кухтина рассказала: программы образовательных курсов по заявленным видам ремесел уже разработаны, а необходимые для этого оборудованиеи материалы приобретены, а ремонт в арт-студии уже на завершающем этапе. К слову, для того, чтобы изготавливать добротные изделия из глины, нужны муфельная печь и гончарный круг. Благодаря старту инициативы они теперь в наличии. А азы предпринимательской деятельности поможет освоить Местный фонд развития территорий Быховского района.

— Изделия, выполненные своими руками, обязательно презентуют, — акцентировала Ирина Геннадьевна. — Для этой цели будет работать мобильная арт-выставка «CreativeBykhov». Оценить работы начинающих ремесленников, кстати, смогут не только горожане, но и жители сельской местности. Познакомиться с «хенд-мейд» изделиями можно будет и на онлайн-площадках – творческие продукты будут представлены на информационныхинтернет-ресурсах школы, и не только. Итогом «инициативного» «Кола жыцця» станет грандиозный фестиваль «CreativeBykhov».

Возрождение = развитие

Сразу несколько преподавателей станут помощниками для тех, кто желает воплощать творческие идеи в жизнь. Их способности – вне всякой конкуренции. Кто они — те, что выступают за возрождение самобытного и развитие духовного?

Дмитрий Терешко – молодой специалист. Впрочем, в детской школе художественных ремесел и искусств на него возлагают большие надежды. «Конек» Дмитрия — гончарство. Его азы он стал постигать еще во время учебы в Могилевском колледже искусств. Работа в ДШХРиИ отшлифовала мастерство керамиста. Возрождать на Быховщине гончарство и предстоит молодому преподавателю.

Керамические изделия, сделанные его руками, уже прочно «обосновались» на стеллажах творческой школы. Сегодня это всевозможные виды посуды, плюс сувенирная продукция. Последнюю он обязательно старается выполнить в национальных традициях. Магниты, гербы, значки вызывают неподдельный интерес у земляков и гостей города.

Каждое изделие создается по индивидуальному эскизу. Правда, изобразить на бумаге Дмитрий Терешко может одно, а на практике уже некоторые элементы работы видоизменяются. Всему виной творческие порывы, которых креативному педагогу не занимать.

В руках преподавателя ДШХРиИ Юлии Желобкевич обычная солома трансформируется в настоящие шедевры декоративно-прикладного искусства. Причудливые формы, сложные элементы, а еще особая теплота, исходящая от изделий. Вот что отличает работы, выполненные членом Белорусского союза мастеров.

Создать поделку из природного материала солнечного цвета – задача не простая. Чтобы ее реализовать, нужно выполнить целый перечень работ. Особое место здесь отводится подготовке материала. Сроки сбора соломки, процессы сушки и отбеливания — чтобы вникнуть во все эти премудрости, придется побыть и аграриями, и даже химиками!

Аппликация, инкрустирование, декорирование, плетение – данные техники Юлия активно внедряет на практике. Им будет обучать и будущих ремесленников.

В копилке мастера работ — не перечесть. Начинала она с самых элементарных, а с годами уровень исполнения только рос. Сегодня соломенным композициям, выполненным Юлией Желобкевич, ставят высокую оценку на ярмарках, фестивалях и конкурсах. Сама мастер особенно тяготеет к созданию аксессуаров и головных уборов из золотистого природного материала и, конечно, соломенных пауков.

Эти подвесные конструкции, сделанные в ДШХРиИ, давно стали не только брендом Быховского района, но и заслужили статус нематериальной культурной ценности Беларуси. Так что популяризация соломоплетения сегодня очевидна!

«Кола жыцця» «закрутилось»! А это значит, Быховщина обязательно «прирастет» новыми мастерами и ремесленниками, для которых будут обеспечены развитие творческих способностей, самозанятость и дополнительный доход.

Справка «МП»:

Инициатива «Кола жыцця» поддержана в Конкурсе «Местные инициативы для микрорегионов развития» в рамках проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Славгородским, Быховским, Кличевским, Краснопольским и Чериковским райисполкомами и Международным фондом развития сельских территорий.

Алеся ЦАРЕВА.