Источник материала: Новости Дзержинска

23 января 2020 года в учреждениях образования Минской области в рамках проекта «ШАГ – Школа активного гражданина» прошел единый день информирования «Ганаруся сваімі славутымі землякамі».

Так, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь Эдуард Валентинович Томильчик посетил среднюю школу № 14 г. Молодечно. В ходе встречи Эдуард Валентинович не только ознакомился с материально-технической базой учреждения, условиями для обучения и воспитания, но и ответил школьникам на интересующие их вопросы.

«Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком» – под таким девизом в гимназии г. Логойска прошла встреча учащихся с первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Александром Федоровичем Худолеевым и начальником Минского областного управления МЧС Сергеем Васильевичем Лапановичем.





В форме «открытого микрофона» у учащихся 8-11 классов была уникальная возможность задать интересующий вопрос руководству МЧС.



У учащихся Дзержинского района также состоялись встречи со знаменитыми земляками. Так, ребята из гимназия № 1 г. Дзержинска поучили возможность пообщаться с Людмилой Владимировной Круглик, членом союза писателей Республики Беларусь, членом народного литературного клуба «Вытоки», которая познакомила с новым авторским сборником стихов.

Учащиеся гимназии г. Фаниполя встретились с Людмилой Алексеевной Геймуровой, почетным членом республиканской пионерской организации, ветераном труда, которая поделилась воспоминаниями о чудесных годах пионерской юности и подготовила интересную презентацию о тех незабываемых временах.

Перед учащимися средней школы № 2 г. Дзержинска выступила Валентина Викторовна Климович, человек года Минщины, директор Дзержинской районной центральной библиотечной системы.

С интересным человеком, передовиком труда, трактористкой УП «Путчино» Татьяной Владимировной Захожей, которую в районе по праву называют наследницей Паши Ангелиной, встретились учащиеся Демидовичского учебно-педагогического комплекса детский сад – базовая школа.





В Гричинском учебно-педагогическом комплексе ясли-сад – базовая школа о новых открытиях в области биологии рассказал учащимся Олег Дмитриевич Хвалей, доцент, кандидат биологических наук.

Завораживающий мир природы открылся перед ребятами из Негорельской средней школы № 1, когда к ним на встречу пришел Александр Григорьевич Пашкевич, член союза художников Республики Беларусь, руководитель художественной студии «Пространство», знаменитый выпускник школы.

Каким предстанет в будущем Станьковский дворцово-парковый комплекс, рассказал и показал ребятам чертежи Олег Игоревич Маслиев, главный архитектор Минской епархии, научный руководитель Станьковского дворцово-паркового комплекса.

В ходе общения со знаменитыми земляками учащиеся Минской области активно задавали вопросы, на каждый из которых ребята получали исчерпывающие ответы, советы и рекомендации. Кроме того, гости пожелали школьникам стать достойными гражданами своей страны, подчеркнули, что от них, от их активной жизненной позиции и созидательного труда зависит не только личное благополучие, но и процветание родной Беларуси.



