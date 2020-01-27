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В Беловежской пуще обнаружена сросшаяся сосна. Такой вы не видели
27.01.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На территории Национального парка «Беловежская пуща» вблизи деревни Белая обнаружено редчайшее природное явление – срастание двух сосен расположенных на расстоянии около полуметра друг от друга на высоте 4 метра.
Причины повлекшие данный процесс в настоящее время изучаются.
Возраст деревьев около 70 лет, расположены они рядом с местом, где во время Великой Отечественной войны была сожжена Православная церковь.
А это уже полигон под Брестом - срослись дуб и берёза.
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На территории Национального парка «Беловежская пуща» вблизи деревни Белая обнаружено редчайшее природное явление – срастание двух сосен расположенных на...
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