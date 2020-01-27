В Беловежской пуще обнаружена сросшаяся сосна. Такой вы не видели

Источник материала: Виртуальный Брест

На территории Национального парка «Беловежская пуща» вблизи деревни Белая обнаружено редчайшее природное явление – срастание двух сосен расположенных на расстоянии около полуметра друг от друга на высоте 4 метра.





Причины повлекшие данный процесс в настоящее время изучаются.





Возраст деревьев около 70 лет, расположены они рядом с местом, где во время Великой Отечественной войны была сожжена Православная церковь.

А это уже полигон под Брестом - срослись дуб и берёза.