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В Беловежской пуще обнаружена сросшаяся сосна. Такой вы не видели

27.01.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На территории Национального парка «Беловежская пуща» вблизи деревни Белая обнаружено редчайшее природное явление – срастание двух сосен расположенных на расстоянии около полуметра друг от друга на высоте 4 метра.

В Беловежской пуще обнаружена сросшаяся сосна. Такой вы не видели

Причины повлекшие данный процесс в настоящее время изучаются.

В Беловежской пуще обнаружена сросшаяся сосна. Такой вы не видели

Возраст деревьев около 70 лет, расположены они рядом с местом, где во время Великой Отечественной войны была сожжена Православная церковь.

В Беловежской пуще обнаружена сросшаяся сосна. Такой вы не видели В Беловежской пуще обнаружена сросшаяся сосна. Такой вы не видели

А это уже полигон под Брестом - срослись дуб и берёза.

 
Теги: Брест
 
 
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  На территории Национального парка «Беловежская пуща» вблизи деревни Белая обнаружено редчайшее природное явление – срастание двух сосен расположенных на...
 
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