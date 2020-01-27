В Минском районе продадут 39 участоков под строительство частных домов. Узнали цены и условия

Источник материала: Tut.by

На февральский аукцион заявлено 39 участков под строительство индивидуальных домов, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Все наделы расположены в Минском районе, в том числе и в престижных коттеджных застройках. Что и почем предлагается — в материале REALTY.TUT.BY.



Агрогородок Семково. Изображение носит иллюстративный характер

На торгах, проходивших в 2019 году, наибольшим спросом пользовались земельные наделы в Сенице, Хатежино, Фаниполе, Ждановичах, Колодищах, Лесковке. Например, на октябрьском аукционе участок в Сенице ушел с молотка за 187 тысяч рублей, в Колодищах — за 111 и 122 тысячи рублей, в коттеджной застройке деревни Щитомичи — почти за 100 тысяч рублей. Считайте, дороже, чем цена «однушки» на вторичном рынке недвижимости.

На февральском аукционе тоже будет выбор — на торги выставили 39 лотов. Самое дороге предложение — участок в деревне Дроздово, расположенной сразу за МКАД в Логойском направлении. Стартовая цена надела — 80 тысяч рублей. Из коммуникаций есть электричество и газ.



Изображение: rlt.by

По приличной стартовой цене выставлены наделы в деревне Лесковка (Боровляны). Из коммуникаций есть все — вода, газ, электричество. Начальная цена за 13 соток — 60 тысяч рублей.

В агрогородке Колодищи на февральский аукцион предложено всего два участка практически со всеми коммуникациями, стартовая цена — 32−39 тысяч рублей. В коттеджной застройке Заславля на торги выставлено пять участков со всеми коммуникациями и стартовой ценой 20−33 тысячи рублей.



Изображение: rlt.by

В КИЗ «Домосед», расположенном в коттеджной застройке в Мачулищах, на торги выставлено два участка со всеми коммуникациями и стартовой ценой 40- 50 тысяч рублей. В деревне Ельница (7 км от МКАД) предлагается два участка со всеми коммуникациями. Начальная цена — 40 тысяч рублей.



Изображение: rlt.by

В агрогородке Хатежино на аукцион выставлено два лота — участки по 12−14 соток без коммуникаций. Стартовая цена за них — 35 тысяч рублей.



Изображение: rlt.by

В бюджетные попали участки в деревнях, расположенных в районе МКАД-2 и без коммуникаций. Начальная цена таких наделов — от 4 тысяч рублей.

Аукцион состоится 25 февраля в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Документы для участия в торгах нужно подать не позднее 19 февраля.