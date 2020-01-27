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Не Рудник, а Прудник. Пассажиры скандального рейса Минск-Мюнхен неправильно расслышали фамилию

27.01.2020 11:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силовики задержали не гендиректора "Могилевхимволокно" Петра Рудника, как сообщалось ранее, а директора ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" Николая Прудника. Пассажиры рейса Минск-Мюнхен просто неправильно расслышали фамилию. Более того, сообщается и о задержании директора Скидельского  сахарного комбината Дмитрия Егорова.

Не Рудник, а Прудник. Пассажиры скандального рейса Минск-Мюнхен неправильно расслышали фамилию
О задержании Николая Прудника сообщает slutsk-gorod.by со ссылкой нa несколько не связанных друг с другом источников.

Очевидцы рассказали, что в доме директора сахарного завода в субботу прошел обыск. Мобильный телефон Николая Прудника сегодня недоступен, на предприятии отвечают: о задержании руководителя ничего не известно. "Николай Павлович в отпуске, он довольно закрытый человек, и я не знаю, собирался ли он за границу", — сказал SlutskGorod заместитель директора ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" по экономике Валерий Налетов.

Одной из самых обсуждаемых на минувших выходных стала новость о самолете "Белавиа", который развернули над Польшей, чтобы вернуть в Беларусь директора "Городейского сахарного комбината" Михаила Криштаповича и гендиректора "Могилевхимволокно" Петра Рудника.

Однако в приемной "Могилевхимволокна" сайту SlutskGorod ответили: сведения в прессе не соответствуют действительности, Петр Рудник не был задержан и в настоящий момент находится на своём рабочем месте. Эту информацию по телефону подтвердили другие работники предприятия.

Есть основание считать, что очевидцы неправильно услышали фамилию пассажиров, которых в Гродно попросили покинуть развернувшийся самолет — Рудник, а не Прудник. Поэтому приносим извинения Петру Руднику за невольную ошибку. 

Источник, близкий к окружению Прудника, подтвердил SlutskGorod, что директор собирался лететь на отдых. Криштапович и Прудник — ровесники, оба руководили сахарными заводами более 15 лет и сейчас находятся в официальном отпуске.


Портал tut.by со ссылкой на местных жителей пишет, что в субботу на Городейском комбинате также проходил обыск, кабинет руководителя в настоящий момент опечатан.

Также в соцсетях сообщается о задержании вечером 24 января директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова — якобы за взятку в 20 тысяч долларов. Портал virtualbrest.by со ссылкой на собственные источники сообщил, что у руководителя Жабинковского сахарного завода также прошел обыск.

Тем временем телоеграм-канала Nexta сообщает, что в пятницу (24 января) был задержан и директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров

SlutskGorod пытался дозвониться по пресс-служб Госпогранкомитета, Следственного комитета и КГБ — силовые ведомства ситуацию никак не комментируют. 

Местонахождение Николая Прудника и других директоров в настоящий момент неизвестно, официальной информации пока нет.

63-летний Николай Прудник родился и вырос в деревне Селище Слуцкого района. В 70-х годах пришел работать на ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" агрономом, в 90-х возглавил агрономическую службу, в 1999-м году стал заместителем директора по сырью, а с 2004 занимает должность директора предприятия.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат является одним из главных градообразующих предприятий, несколько лет подряд признавался лучшим сахарным заводом в ЕАЭС.
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Силовики задержали директора ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" Николая Прудника. Об этом сообщает slutsk-gorod.by со ссылкой нa несколько не связанных друг с...
 
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