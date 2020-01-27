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SIPRI: Китай обогнал Россию и стал вторым производителем оружия в мире

27.01.2020 11:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китай стал второй страной мира по производству вооружений после США, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).



Чтобы оценить объемы военно-промышленного комплекса Китая, эксперты изучили финансовые показатели четырех китайских компаний, выпускающих оружие. 

Ранее SIPRI не включал китайские компании в свой рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений, поскольку до этого было трудно оценить их потенциал. Но после выхода на биржу некоторые крупные компании начали публиковать отчетность.

В SIPRI подчеркнули, что в 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть европейских и три российских компании. Если бы рейтинг составлялся сейчас, то все четыре китайских компании вошли бы в топ-20, при этом три из них — в первую десятку.


Совокупный объем продаж вооружений четырех китайских компаний в 2017 году составил 54,1 миллиарда долларов. Это на 16,4 миллиарда долларов больше, чем продажи десяти крупнейших военно-промышленных компаний России в 2017 году. 

В SIPRI считают, что китайские компании могут занижать свои показатели.
 
 
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Китай стал второй страной мира по производству вооружений после США, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
 
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