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Материнский инстинкт: женщина перед наездом машины оттолкнула коляску с ребенком
Источник материала: Партизан
В Минске легковушка на переходе сбила женщину, та успела оттолкнуть от себя коляску с ребенком. Такая информация размещена в Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома,
Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Авария произошла 26 января. Водитель автомобиля Honda двигался со стороны пр.Жукова в направлении Бетонного проезда. Напротив дома 67 по ул.Харьковской он наехал на 28-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. "Женщина перед наездом, заметив приближающееся транспортное средство, оттолкнула от себя коляску с ребенком. У нее диагностирован ушиб мягких тканей ноги. Малыш не пострадал", - проинформировали в ГАИ.
На месте работали сотрудники Госавтоиспекции, проводится проверка.
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В Минске легковушка на переходе сбила женщину, та успела оттолкнуть от себя коляску с ребенком. Такая информация размещена в Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД...
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