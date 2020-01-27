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ЦТ и выпускные экзамены могут совместить

27.01.2020 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ЦТ и выпускные экзамены могут совместить
БЕЛТА

Об этом телеканалу «Беларусь 1» сообщил министр образования Игорь Карпенко.

«Централизованное тестирование решило ряд важных задач, как, например, уход от коррупционной составляющей в этой области. Но вместе с тем не всегда за тестом мы видим личность будущего специалиста», - со ссылкой на Игоря Карпенко сообщает БЕЛТА.

Система совмещения экзаменов с ЦТ обсуждается. 

«Пока идет обсуждение. Для этого потребуется определенный период - где-то примерно 2-3 года».

По словам Игоря Карпенко, нынешняя вступительная кампания будет проходить по тем правилам, которые существуют, при этом готовятся определённые изменения в правила приема. 

ЦТ и выпускные экзамены могут совместить
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Совмещение выпускного экзамена в школе с ЦТ может произойти в ближайшие 2-3 года.
 
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