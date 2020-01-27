ЦТ и выпускные экзамены могут совместить

Об этом телеканалу «Беларусь 1» сообщил министр образования Игорь Карпенко.

«Централизованное тестирование решило ряд важных задач, как, например, уход от коррупционной составляющей в этой области. Но вместе с тем не всегда за тестом мы видим личность будущего специалиста», - со ссылкой на Игоря Карпенко сообщает БЕЛТА .

Система совмещения экзаменов с ЦТ обсуждается.

«Пока идет обсуждение. Для этого потребуется определенный период - где-то примерно 2-3 года».

По словам Игоря Карпенко, нынешняя вступительная кампания будет проходить по тем правилам, которые существуют, при этом готовятся определённые изменения в правила приема.

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