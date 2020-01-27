|
Орденом Матери
27.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 29 жительниц Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Это представительницы различных сфер деятельности – работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, торговли, учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального и бытового обслуживания населения, органов внутренних дел, домохозяйки. Среди награжденных и наша землячка – санитарка учреждения здравоохранения «Кричевская центральная районная больница» Светлана Роут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 29...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)