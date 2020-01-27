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Нужна операция или нет? Белорусские учёные обучили нейронные сети диагностировать патологии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совместная разработка программистов Гомельского технического университета и медиков успешно протестирована в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учёные обучили нейронные сети диагностировать патологические изменения в паращитовидной железе.
Использование нового программного продукта позволяет сократить время на диагностику заболеваний, повышает её качество, а так же сокращает активное участие в процессе самого врача. Вместо человека и во благо человека теперь трудится нейронная сеть. Разработка не имеет аналогов в мире.
Владимир Комраков, доцент кафедры информационных технологий ГГТУ им. П.О.Сухого:
Андрей Бойко, проректор ГГТУ им. П.О.Сухого:
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Новости Беларуси. Совместная разработка программистов Гомельского технического университета и медиков успешно протестирована в Беларуси, сообщили в программе...
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