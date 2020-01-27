ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минстройархитектуры утвердило порядок досрочного использования семейного капитала на жильё

27.01.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Минстройархитектуры утвердило порядок досрочного использования семейного капитала на жильё
Министерство архитектуры и строительства утвердило обновленную инструкцию об использовании семейного капитала для улучшения жилищных условий. Соответствующее постановление ведомства официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

С 1 января 2020 года средства семейного капитала можно использовать досрочно на улучшение жилищных условий. С учетом этого Минстройархитектуры обновило инструкцию, как потратить семейный капитал на жилье.

В инструкции прописано, что средства семейного капитала могут быть использованы досрочно полностью либо по частям для решения жилищных вопросов несколькими способами. Это строительство или реконструкция жилья в составе организации застройщиков либо на основании договора создания объекта долевого строительства, а также строительство одноквартирного дома, квартиры хозяйственным или подрядным способом. Возможна также покупка жилья, в том числе построенного по госзаказу, погашение задолженности по кредиту, предоставленному на строительство, реконструкцию или покупку жилья, и выплату процентов по нему.

После 18 лет с даты рождения ребенка средства семейного капитала могут быть направлены на те же цели, что и при досрочном использовании. Плюс к этому деньги можно тратить на капремонт жилья, погашение задолженности по кредиту на капремонт и выплату процентов за пользование им, погашение займа, предоставленного организацией на строительство, реконструкцию или приобретение жилья.

Для досрочного использования семейного капитала гражданин обращается в подразделение Беларусбанка с заявлением о досрочном распоряжении средствами, а также определенными документами (например, копией договора создания объекта долевого строительства, справкой о стоимости строительства жилья и т.д.).

Беларусбанк на основании заявлений перечисляет средства семейного капитала на счета юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. При этом банк не контролирует и не несет ответственность за нецелевое использование гражданами средств семейного капитала.

По информации БелТА

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Министерство архитектуры и строительства утвердило обновленную инструкцию об использовании семейного капитала для улучшения жилищных условий....
 
Новости дня
Новости разные
 
Женская сборная Беларуси стала чемпионом Европы по индор-хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика