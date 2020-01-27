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«Даже в последние 20 секунд всё возможно». Женская сборная Беларуси стала чемпионом Европы по индорхоккею
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по индорхоккею выиграла чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир на протяжении трёх дней проходил в столичном Дворце спорта. В финале подопечные Хермана Круиса обыграли команду Нидерландов. Белоруски на протяжении всей встречи уступали в счете – 0:1, но в последней атаке четвертого периода Мария Никитина счет сравняла – 1:1. А в серии буллитов белоруски были точны и вырвали победу – 2:1.
С яркой победой на чемпионате Европы по индорхоккею в Минске наших спортсменок и тренеров поздравил Президент Александр Лукашенко.
Марина Никитина, действующая чемпионка Европы по индор-хоккею:
Бронзу завоевала сборная Чехии. Они в матче за третье место обыграли команду Германии.
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«Даже в последние 20 секунд всё возможно». Женская сборная Беларуси стала чемпионом Европы по индорхоккею
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по индорхоккею выиграла чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир на протяжении трёх дней проходил...
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