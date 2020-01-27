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«Даже в последние 20 секунд всё возможно». Женская сборная Беларуси стала чемпионом Европы по индорхоккею

27.01.2020 13:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по индорхоккею выиграла чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Даже в последние 20 секунд всё возможно». Женская сборная Беларуси стала чемпионом Европы по индорхоккею

Турнир на протяжении трёх дней проходил в столичном Дворце спорта. В финале подопечные Хермана Круиса обыграли команду Нидерландов. Белоруски на протяжении всей встречи уступали в счете – 0:1, но в последней атаке четвертого периода Мария Никитина счет сравняла – 1:1. А в серии буллитов белоруски были точны и вырвали победу – 2:1. 

«Даже в последние 20 секунд всё возможно». Женская сборная Беларуси стала чемпионом Европы по индорхоккею

С яркой победой на чемпионате Европы по индорхоккею в Минске наших спортсменок и тренеров поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Даже в последние 20 секунд всё возможно». Женская сборная Беларуси стала чемпионом Европы по индорхоккею

Марина Никитина, действующая чемпионка Европы по индор-хоккею:
Очень клево, зрители помогли нам дома выиграть. Это впервые в истории – мы чемпионы Европы. Я не могу просто передать свои эмоции, обалденно, я так счастлива! Мы до последнего верили, что даже в последние 20 секунд все возможно. За последние минуты возможно забить, сравнять. Только успех, удача с нами были.

Бронзу завоевала сборная Чехии. Они в матче за третье место обыграли команду Германии.

Люди в материале: Марина Никитина, Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по индорхоккею выиграла чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир на протяжении трёх дней проходил...
 
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