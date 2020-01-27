Важная роль в развитии Пинского района принадлежит строительству

Источник материала: Полесская правда

Без строительства не могла бы развиваться ни одна отрасль экономики. Именно на строителей легла основная ноша с момента образования района, когда Пинщина включилась в грандиозную работу по возведению сельскохозяйственных объектов, промышленных предприятий, жилья и объектов социальной сферы.

Строительный комплекс Пинщины обеспечивает выполнение широкого спектра работ – от сантехнических и отделочных до связанных с дорожным строительством (ДЭУ-26 и ДРСУ-104) и обслуживанием мелиоративных систем. Предприятия обладают хорошо оснащенными базами, производственными участками по выпуску ЖБИ и металлоконструкций и, конечно, внушительным парком специальной техники и необходимыми средствами механизации. Кроме выполнения работ по основным подрядам, они оказывают услуги населению – транспортные и строительные, работают с заказчиками из предпринимательской среды, год от года усиливают деловую активность за пределами региона.

Основные объемы работ сегодня связаны с жилищным строительством, инженерно-транспортной инфраструктурой, возведением объектов социально-культурного назначения, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных и прочих объектов, мелиорацией.

Силами наших строителей в районе построены такие крупные объекты, какфруктохранилище в ОАО «Почапово», свиноводческий комплекс в д. Бокиничи и аг. Сошно, спортивный зал в санатории «Свитанак». Осуществляется строительство и реконструкция восьми молочно-товарных комплексов.

За последнюю пятилетку введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома в населенных пунктах Оснежицы, Пинковичи, Высокое, 21 жилой дом для работников сельскохозяйственных организаций, 4 детских дома семейного типа. Для улучшения жилищных условий граждан ежегодно строится более 20 тысяч квадратных метров жилья. Порядка 250 многодетных семей улучшили свои жилищные условия путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах.

Комфорт и уют для жителей района создают работники жилищно-коммунального, газового, элек-трического хозяйств, которыми проводится строительство станций обезжелезивания, ремонт сетей водопровода прокладка тепловых сетей, газификация населенных пунктов. За последние десятилетия газифицировано 44 населенных пункта, протяженность построенных газопроводов превысила 660 километров. В настоящее время реконструируется вся местная энергосистема, что позволит более эффективно использовать для нужд населения и промышленности ресурсы, которые принесет Беларуси собственная АЭС.