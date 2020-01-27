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Женская сборная Беларуси стала чемпионом Европы по индор-хоккею

27.01.2020 13:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Женская сборная Беларуси стала чемпионом Европы по индор-хоккею
Хоккей на траве Беларусь / vk.com

В минском Дворце спорта состоялся финальный поединок чемпионата Европы по индор-хоккею. За «золото» турнира сражались хозяйки соревнований и сборная Нидерландов.

Женская сборная Беларуси стала чемпионом Европы по индор-хоккею В родных стенах. Какие соревнования примет Беларусь в 2020 году?

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии буллитов наша сборная была сильнее и завоевала чемпионский титул – 1:1 (4:3 Б). «Бронза» состязаний досталась сборной Чехии, одолевшей немок (3:2).

Отметим, что ранее женская национальная команда Беларуси завоевывала «бронзу» на чемпионатах Европы 2016 и 2018 годов. Кроме того, в 2018 году белоруски стали третьими на Кубке мира.

 
 
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Чемпионат Европы по индор-хоккею-2020 проходил в Минске.
 
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