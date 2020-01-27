Женская сборная Беларуси стала чемпионом Европы по индор-хоккею

Источник материала: Аргументы и факты

В минском Дворце спорта состоялся финальный поединок чемпионата Европы по индор-хоккею. За «золото» турнира сражались хозяйки соревнований и сборная Нидерландов.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии буллитов наша сборная была сильнее и завоевала чемпионский титул – 1:1 (4:3 Б). «Бронза» состязаний досталась сборной Чехии, одолевшей немок (3:2).

Отметим, что ранее женская национальная команда Беларуси завоевывала «бронзу» на чемпионатах Европы 2016 и 2018 годов. Кроме того, в 2018 году белоруски стали третьими на Кубке мира.