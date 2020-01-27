Опасные нитролаки и неправильная вентиляция. СК завершил расследование дела о взрыве на «Могилевдрев

Источник материала: Ежедневник



фото: sk.gov.by

От травм, полученных в результате взрыва, умерла работница предприятия, еще шестеро пострадали, из них двое – тяжело. Инцидент произошел 25 сентября 2018 года.

Следователи восстановили картину событий и провели необходимые экспертизы. После модернизации в цехе №3, где и произошел взрыв, предусматривалось использование в технологическом процессе взрывопожаробезопасных лаков на водной основе. Далее было принято решение об объединении цехов № 1 и № 3 в один. В результате в третьем цехе стали использовать взрывопожароопасные нитролаки, на которые не была рассчитана система вентиляции.

В результате произошло накопление взрывоопасной паровоздушной смеси внутри воздуховодов вентиляционной системы и окрасочных кабин. Произошло химическое самовозгорание лакокрасочного материала, воспламенение и последующие взрывы топливно-воздушной смеси, сообщили в СК.

Действия бывшего главного инженера, исполнявшего обязанности гендиректора, и бывшего начальника мебельного цеха ОАО «Могилевдрев» квалифицированы следователями по ч. 3 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса Беларуси. Заместителю директора по техническим вопросам УП «БР Консалт» предъявлено обвинение по ст. 428 (служебная халатность).

Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.