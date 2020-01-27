Польский Михалово и Волковыск реализуют три программы трансграничного сотрудничества

Источник материала: Новости Волковыска

Власти Михалово активно сотрудничают с белорусскими городами. В последние месяцы много раз встречались с представителями города-партнера Волковыска и решили подготовить три проекта в рамках программы «Польша-Беларусь-Украина». Это проекты, связанные с продвижением общего культурного и исторического наследия.

В рамках проектов предусматривается ряд инициатив, семинаров, совместных предприятий и, прежде всего, развитие трансграничного сотрудничества.

Совместная подготовка проектов стала ценным опытом и возможностью выстроить новые, более прямые отношения между обеими сторонами. Существует высокая вероятность того, что некоторые идеи будут реализованы независимо от того, удастся ли проектам получить финансирование. Например, квест-комната в молодежном центре.

- Мы представили три проекта. Конечно, трудно ожидать, что все получат финансирование. В этом наборе для микропроектов, вероятно, будет рекордное количество поданных заявок. Кроме того, необходимо учитывать, что это наша первая совместная попытка с Волковыском. Тем не менее, мы говорили и работали настолько хорошо, что пришли к выводу, что сделаем все, чтобы реализовать некоторые действия, запланированные в этих приложениях, даже при отсутствии финансирования. Есть желание сотрудничать и развивать эти контакты. Я даже думаю, что выход на новый уровень в наших отношениях - самое большое преимущество этих проектов. Независимо от результатов этого конкурса, перед нами открываются совершенно новые перспективы. Я думаю, что это скоро будет видно, - рассказал заместитель бургомистра Михалово Конрад Сикора.



