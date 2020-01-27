Ждем очередной рекорд? В Беларуси на этой неделе будет теплее еще на 10 градусов

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси на этой неделе ожидается неустойчивая погода с температурным фоном на 4-8 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В середине недели циклон обусловит ненастную погоду , его атмосферные фронты вызовут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки и налипание мокрого снега.

Во вторник, 28 января, погодные условия будет определять теплая воздушная масса атлантического происхождения, ночью преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Днем в отдельных районах ожидаются небольшие осадки. Местами слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем — от нуля до плюс 6 градусов.

В среду, 29 января, на большей части территории страны пройдут дождь, мокрый снег, днем в отдельных районах сильные осадки (в основном мокрый снег), налипание мокрого снега. Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. В течение суток будет от 3 мороза до 3 тепла.

В четверг, 30 января, временами ожидаются осадки, в основном мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах сильные осадки, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2. Днем прогнозируется от 2 мороза до 4 тепла.

В пятницу, 31 января, временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед. Ночью ожидается от минус 3 до плюс 2, днем — от 2 градусов мороза до 5 тепла.

В выходные дни погоду будут определять фронтальные разделы и теплые воздушные массы атлантического происхождения.

В субботу, 1 февраля, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются туман, ночью слабый гололед. Ночью будет от 3 мороза до 3 тепла, днем — от нуля до 7 градусов тепла.

В воскресенье, 2 февраля, ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью местами туман. Температура воздуха ночью — от нуля до 5 тепла, днем — 2-8 градусов со знаком плюс.

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