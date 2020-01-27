Эксперт рассказал, почему этим летом не будет комаров. И почему это плохо

Источник материала: Ежедневник



фото: 24.kz

Отсутствие снега зимой – это не только досадный каприз погоды, но и серьезный негативный экологический фактор.

Отсутствие снега плохо влияет на будущий урожай и может привести к

исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринена.

Размножение комаров происходит в прудах, которые образуются при таянии снега весной. Так как снега этой зимой мало, комарам будет недоставать мест для размножения. Следовательно, питания лишатся и птицы.

Ранее НАСА опубликовало данные о том, что минувшее десятилетие стало рекордно теплым на Земле за всю историю наблюдений.