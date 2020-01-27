Когда котики цветут

Источник материала: Кричевская жизнь





Погода этого года бьет все температурные рекорды со знаком плюс. Каждый день преподносит нам температурный сюрприз — исторические максимумы чуть ли не через день. Создается впечатление, что зимы в нашей стране уже не будет. Некоторые из обывателей говорят, что климатическая зима покажет себя в феврале. Но ведь это не факт. От такого распутья в погоде страдают, прежде всего, деревья, кустарники и другие представители флоры. Многие люди, живущие в частных домах, рассказывают о набухших почках на садовых кустарниках, готовых вот-вот распуститься. Также было замечено, что кусты лесного ореха, словно флаги, выбросили свои желто-салатовые сережки. В это трудно поверить, но мы это видели собственными глазами у дороги в сторону Красной Буды. И это при том, что основная часть всех видов лесного ореха цветет в конце апреля или начале мая. Но с погодой запуталась не только лесная лещина. На обочине дороги на кустах вербы несмело стали проклевываться из почек котики. Вот тебе и зима 2020 года.













А. Семенов.