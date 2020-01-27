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Неожиданно: СМИ узнали, кого ещё сняли с самолёта «Белавиа», который не долетел до Мюнхена

27.01.2020 13:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы писали, как 24 января самолет «Белавиа» внезапно изменил маршрут: борт летел из Минска в Мюнхен, но приземлился в Гродно. Пассажирам объяснили, что причина якобы в технических неполадках, но очевидцы рассказали, что с рейса сняли шесть человек. Позже TUT.by со ссылкой на источники привел имя одного из возможных задержанных – это директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. Кажется, SlutskGorod знает еще участника загадочного кейса.

Как считает SlutskGorod, с самолета также сняли директора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Николая Прудника. Источники портала заявили, что в его доме уже прошел обыск. Мобильный телефон Прудника сегодня недоступен. На самом предприятии информацию о задержании не подтверждают и не опровергают.

«Николай Павлович в отпуске, он довольно закрытый человек, и я не знаю, собирался ли он за границу», – уверил SlutskGorod замдиректора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» по экономике Валерий Налетов. А источник, близкий к окружению Прудника, подтвердил SlutskGorod, что директор собирался лететь на отдых. Криштапович и Прудник – ровесники, оба руководили сахарными заводами более 15 лет и сейчас находятся в официальном отпуске.

«Наша Нива» берет еще выше: по предположениям разных инсайдеров, арестованы вообще все директора четырех сахарных заводов Беларуси. Вместе с Криштаповичем и Прудником под стражу якобы взяты Виктор Миронов (предприятие в Жабинке) и Дмитрий Егоров (руководит Скидельским комбинатом). Правда, ни одно ведомство пока так и не дало официальных комментариев по инциденту.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мы писали, как 24 января самолет «Белавиа» внезапно изменил маршрут: борт летел из Минска в Мюнхен, но приземлился в Гродно. Пассажирам объяснили, что причина якобы в...
 
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