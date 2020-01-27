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«Было поручение вам и правительству». Александр Лукашенко принял с докладом председателя ГТК Юрия Сенько

27.01.2020 13:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета. Юрий Сенько проинформировал об итогах деятельности за минувший год и планах на 2020-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Что касается наполняемости доходной части бюджета, то здесь таможенному комитету удалось свою задачу выполнить – 100,5 %.  Это более 9 млрд рублей. Перед ведомством задачи стояли по пяти ключевым направлениям, в том числе развитие инфраструктуры. О реализации данных ранее поручений Юрий Сенько доложил Президенту.

«Было поручение вам и правительству». Александр Лукашенко принял с докладом председателя ГТК Юрия Сенько

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Об итогах по основным направлениям: выполнили не выполнили доходную часть бюджета по вашим статьям. Второй вопрос о формировании доходной части бюджета в плане моих поручений в конце прошлого года. Вы знаете, о чем идет речь. Я хотел бы услышать, как сработало ваше ведомство. Было поручение вам и правительству о дополнительных доходах республиканского бюджета. Вам и непосредственно премьер-министру Румасу.

«Было поручение вам и правительству». Александр Лукашенко принял с докладом председателя ГТК Юрия Сенько

Из всех товаров, которые оформляются на границе, 30% остаются в Беларуси, остальные следуют транзитом. Причём 80 % – в Россию. Для того, чтобы ускорить процесс оформления, наша страна реконструирует пункты пропуска. Финансирование на это идёт из республиканского бюджета, а также помощь международных организаций – Китая и ЕС. В настоящее время, например, завершается модернизация пункта пропуска «Урбаны». До конца предстоит достроить второй пусковой комплекс. За 2019 год через белорусскую границу на ввоз и на вывоз перемещено 111 млн тонн товаров. 

«Было поручение вам и правительству». Александр Лукашенко принял с докладом председателя ГТК Юрия Сенько

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Компенсировать издержки, связанные с экспортными пошлинами, которые мы не добрали в том году, смогли путем сбора 406 млн белорусских рублей за счет НДС, акциза, ввозных таможенных пошлин, уплачиваемых физическими лицами. Эта работа велась целенаправленно, чтобы ни одна копейка не была потеряна и все они поступили в доход государства.

Что касаемо развития инфраструктуры и создания необходимых условий для обслуживания всех потоков, в том числе транзитных, выполняется поручение, связанное с развитием инфраструктуры на направлениях востребованных в нашей стране: пункты пропуска на западном направлении, на северном направлении.

Продолжается работа в таможенном комитете по перемещению санкционного товара. В 2019 году из незаконного оборота на белорусской границе изъяли более 14 тысяч тонн. Было составлено более 600 административных протоколов. В большинстве случаев это нарушители из России, которые здесь приобретают продукцию, а потом по поддельным документам пытаются её перевозить.

Один из последних таких случаев зафиксировали 22 января. Российский перевозчик на грузовом автомобиле с поддельными номерами пытался вывезти из Беларуси 19 тонн груш. При этом использовались документы нашего экспортёра – молочного предприятия из Могилёвской области. По документам товар проходил как сухое молоко.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Сенько
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета. Юрий Сенько проинформировал об итогах деятельности...
 
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