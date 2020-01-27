"Мы продолжаем жестко отрабатывать вопросы, связанные с незаконным перемещением санкционной продукции. За прошлый год было составлено более 600 административных протоколов. В большинстве случаев это нарушители из Российской Федерации, которые здесь (в Беларуси – ИФ) приобретают продукцию, а потом по поддельным документам пытаются ее перевозить", - сказал Сенько журналистам в понедельник после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко.





По его данным, общий объем санкционной продукции, изъятой за прошлый год белорусскими таможенниками из незаконного оборота, превысил 14 тыс. тонн.





В качестве примера председатель ГТК привел случай, который произошел на белорусской границе 22 января. Российский перевозчик на грузовом автомобиле с поддельными российскими номерами пытался вывезти из Беларуси 19 тонн груш, по документам он перевозил молочную продукцию. "Использовались документы нашего белорусского экспортера - предприятия "Бабушкина крынка". По документам товар проходил как сухое молоко. Российские нарушители пытаются таким образом подставлять наши субъекты хозяйствования. Транспортное средство изъято, нарушитель задержан", - подчеркнул Сенько.