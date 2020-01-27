Медведь (юмореска)

Источник материала: Кричевская жизнь

Анна Сергеевна была большой любительницей попариться в бане можжевеловым веником. И частенько, особенно к концу недели, если ехали через лес, говорила водителю:

— Антонович, заедем в лес. Нарвем веточек для бани.

Антонович послушно сворачивал с трассы на какую-нибудь лесную дорогу и ехал, высматривая в окно заросли можжевельника. Однажды они ехали со строительства крупного завода. Строился он далеко от города, в лесу. За окном автомобиля мелькали сосны и ели. Природа радовала глаз, и тут Анна Сергеевна неожиданно вспомнила о можжевельнике и, оторвавшись от созерцания красоты, приказала водителю:

— Антонович, заедем в лес…

Антонович, как обычно, исполнил приказ, завернул в лес и отыскал поляну с зарослями этого растения. В лесу было сумрачно, а тут еще время от времени со стороны стройки раздавались лязганье и грохот техники, которые долгим эхом бродили по лесу и, возвращаясь назад, перекликались друг с другом. Это настораживало и заставляло Анну Сергеевну отрываться от дела и посматривать по сторонам. И вдруг, совсем рядом, раздалось рычание. Ей показалось, что это не техника, а какой-то лесной зверь. Побледнев, она посмотрела на водителя:

— Антонович, что это?

А у того по лицу пробежал якобы неподдельный страх, и, сделав несколько шагов к машине, он прокричал:

— Медведь!

Анне Сергеевне дважды повторять не нужно было. Взяв скорость с высокого старта, она за доли секунды обогнала водителя и быстро вскочила в машину, захлопнув за собой дверцу. И только здесь перевела дыхание и осмотрелась. Водителя рядом не было. «Где же Антонович?» — испуганно подумала она и в тревоге выглянула в окно. Водитель стоял неподалеку и от души хохотал. И тут до Анны Сергеевны дошло: «Антонович пошутил!».

Она была человек с юмором и шутку приняла, но иногда, проезжая через лес, она, повернув голову к Антоновичу, говорила: «Я тебе покажу медведь!».

А. Семенов.