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Быстрее всего богатеют в Минске: средняя зарплата в стране выросла на 11%

27.01.2020 14:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Выше всего средняя заплата в декабре прошлого года была в Минске - 1734,5 рубля. Следом идут Минская область - 1240,5 рубля, Брестская - 1113,3 рубля, Гомельская - 1081,7 рубля, Гродненская - 1077,8 рубля, Витебская - 1030,5 рубля, Могилевская - 993,5 рубля.

По Беларуси реальная зарплата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-декабре по сравнению с 2018 годом выросла на 7,3%.

Больше всего в декабре получали в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания (4477,7 рубля), воздушного транспорта (2736,6 рубля), вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования (3011,8 рубля).

Меньше всего были зарплаты у работников парикмахерских (680,4 рубля), сферы социальных услуг (716,2 рубля), библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры (721,6 рубля).

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси номинальная начисленная средняя зарплата работников в декабре 2019 года составила 1238,7 рубля. Об этом сообщили в Белстате. В ноябре прошлого года средняя...
 
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