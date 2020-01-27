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Быстрее всего богатеют в Минске: средняя зарплата в стране выросла на 11%
Источник материала: Myfin
Выше всего средняя
По Беларуси реальная зарплата (рассчитанная с учетом
Больше всего в декабре получали в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания (4477,7 рубля), воздушного транспорта (2736,6 рубля), вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования (3011,8 рубля).
Меньше всего были зарплаты у работников парикмахерских (680,4 рубля), сферы социальных услуг (716,2 рубля), библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры (721,6 рубля).
Источник: Myfin.by
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В Беларуси номинальная начисленная средняя зарплата работников в декабре 2019 года составила 1238,7 рубля. Об этом сообщили в Белстате. В ноябре прошлого года средняя...
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