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Можно оказывать такие услуги

27.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Вправе ли физическое лицо оказывать иностранным организациям услуги переводчика, редактора, корректора текстов при получении заказов посредством специализированного сайта сети интернет без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя?
Частью четвертой пункта 1 статьи 1 ГК установлено, что к предпринимательской деятельности не относятся осуществляемая физическим лицом самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность, а также деятельность по письменному и устному переводу.
Действующим законодательством не ограничены способы осуществления указанных видов деятельности, а также лица, в интересах которых осуществляются такие виды деятельности.
В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 05.12.2011 № 85, редактирование и проверка документов (чтение корректур), классифицируется в подклассе 82190 «Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность».
Таким образом, физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность, вправе оказывать иностранным организациям услуги переводчика, редактора, корректора текстов при получении заказов посредством специализированного сайта сети интернет без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Пресс-центр ИМНС РБ по Могилевской области.

 
 
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