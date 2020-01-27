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Можно оказывать такие услуги
27.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Вправе ли физическое лицо оказывать иностранным организациям услуги переводчика, редактора, корректора текстов при получении заказов посредством специализированного сайта сети интернет без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя?
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Вправе ли физическое лицо оказывать иностранным организациям услуги переводчика, редактора, корректора текстов при получении заказов посредством...
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