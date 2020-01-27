Белтелерадиокомпания объявляет национальный кастинг проекта X-Factor, сообщил корреспонденту
«Впервые об этом проекте мы заговорили еще 2,5 года назад. Нам не хватает таких телевизионных шоу. Захотелось попробовать то, что во всем мире работает. Поэтому выбрали X-Factor и приобрели права на этот проект на территории Беларуси, — сказал Иван Эйсмонт. — Несколько недель назад мы подписали контракт, над которым долгое время работали, выясняя все нюансы, и 26 января по сути мы объявили кастинг».
Уже определены города, где сделает остановку творческая группа проекта. «Мы сейчас работаем над локациями, где будем в этих городах проводить прослушивания. И как только будет подтверждение из этих залов, мы сразу объявим какого числа и где будем. Всего будет где-то 10-12 городов», — отметил председатель Белтелерадиокомпании.
По его словам, кастинги стартуют с середины марта и пройдут как в регионах, так и в Минске. «А у кого не получится прийти на личную встречу, видеозаявки примем по интернету: на нашем сайте будет создана специальная страница проекта, — добавил Иван Эйсмонт.- Особенность таких шоу в том, что можно найти талант не только среди тех, кто придет на кастинг, но и самим отыскать их».
Планируется, что проект появится в телеэфире этой осенью.-0-