«Наблюдается негативная тенденция». Наниматели стали чаще задерживать выплату пособий на детей

Источник материала: Tut.by

В Беларуси участились случаи задержки в выплате нанимателями пособий на детей. «В Витебской области наблюдается негативная тенденция к увеличению числа случаев несвоевременной выплаты работодателями области государственных пособий семьям, воспитывающим детей», — сообщает витебское областное управление ФСЗН. Другие областные управления фонда также распространили сообщения о недопущении задержек в выплате нанимателями пособий на детей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Руководителям предприятий необходимо принять меры по недопущению задолженности по выплате пособий семьям, воспитывающим детей. Нарушение прав получателей пособий является грубым нарушением законодательства, что подрывает авторитет системы социальных гарантий, — отмечают в витебском областном управлении ФСЗН.

Семейные пособия, назначенные по месту работы получателя, выплачиваются за текущий месяц в дни, установленные для выплаты заработной платы, напоминают в областном управлении ФСЗН. При этом сообщается, что наниматели при несвоевременной выплаты зарплаты, а также если суммы начисленных в бюджет ФСЗН платежей недостаточно для выплаты госпособий, могут обратиться в районные (городские) отделы ФСЗН с заявкой на перечисление средств на выплату пособий.

Это необходимо сделать «для соблюдения социальных гарантий по своевременному и в полном объеме обеспечению государственными пособиями семей, воспитывающих детей, и во исполнение поручения Совета Министров от 13.01.2020 № 38/395р». Эта информация также содержится на сайте Ушачского райисполкома (со ссылкой на областной управление ФСЗН). Уточним, что это поручение правительства мы не нашли в открытом доступе.

Другие областные управления фонда — гомельское , могилевское , гродненское , минское также распространили в январе сообщения про обязанность нанимателей по своевременной выплате пособий на детей.