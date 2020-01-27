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«Наблюдается негативная тенденция». Наниматели стали чаще задерживать выплату пособий на детей

27.01.2020 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси участились случаи задержки в выплате нанимателями пособий на детей. «В Витебской области наблюдается негативная тенденция к увеличению числа случаев несвоевременной выплаты работодателями области государственных пособий семьям, воспитывающим детей», — сообщает витебское областное управление ФСЗН. Другие областные управления фонда также распространили сообщения о недопущении задержек в выплате нанимателями пособий на детей. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Руководителям предприятий необходимо принять меры по недопущению задолженности по выплате пособий семьям, воспитывающим детей. Нарушение прав получателей пособий является грубым нарушением законодательства, что подрывает авторитет системы социальных гарантий, — отмечают в витебском областном управлении ФСЗН.

Семейные пособия, назначенные по месту работы получателя, выплачиваются за текущий месяц в дни, установленные для выплаты заработной платы, напоминают в областном управлении ФСЗН. При этом сообщается, что наниматели при несвоевременной выплаты зарплаты, а также если суммы начисленных в бюджет ФСЗН платежей недостаточно для выплаты госпособий, могут обратиться в районные (городские) отделы ФСЗН с заявкой на перечисление средств на выплату пособий.

Это необходимо сделать «для соблюдения социальных гарантий по своевременному и в полном объеме обеспечению государственными пособиями семей, воспитывающих детей, и во исполнение поручения Совета Министров от 13.01.2020 № 38/395р». Эта информация также содержится на сайте Ушачского райисполкома (со ссылкой на областной управление ФСЗН). Уточним, что это поручение правительства мы не нашли в открытом доступе.

Другие областные управления фонда — гомельское, могилевское, гродненское, минское также распространили в январе сообщения про обязанность нанимателей по своевременной выплате пособий на детей.

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Теги: Витебск
 
 
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В Беларуси участились случаи задержки в выплате нанимателями пособий на детей.
 
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