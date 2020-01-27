Кафе «Колизей» и кафе «Нон-стоп» открывают доставку собственной продукции

Источник материала: Слуцк Город





Кафе «Колизей» делает скидку на блюда из вечернего меню 20%, а также в будние дни доставляют комплексные обеды с 12:00 до 16:00.

Доставка с 11.00 до 22.00. При заказе на сумму свыше 20р - доставка бесплатно.

Все подробности по телефону +375291155300

Instagram: www.instagram.com/cafe_kolizey

Наш сайт: kolizey.by

Вконтакте: https://vk.com/club63445081





Кафе «Нон-стоп» предлагает суши, блинчики, шаурму, бургеры, картофель фри, шашлык, кондитерские изделия, а также напитки, чипсы и многое другое.

Доставка с 11.00 до 22.00.

Телефон для заказа +375447000188