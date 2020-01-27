|
Кафе «Колизей» и кафе «Нон-стоп» открывают доставку собственной продукции
27.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Кафе «Колизей» делает скидку на блюда из вечернего меню 20%, а также в будние дни доставляют комплексные обеды с 12:00 до 16:00.
Доставка с 11.00 до 22.00. При заказе на сумму свыше 20р - доставка бесплатно.
Все подробности по телефону +375291155300
Instagram:
Кафе «Нон-стоп» предлагает суши, блинчики, шаурму, бургеры, картофель фри, шашлык, кондитерские изделия, а также напитки, чипсы и многое другое.
Доставка с 11.00 до 22.00.
Телефон для заказа +375447000188
Instagram:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кафе «Нон-стоп» предлагает суши, блинчики, шаурму, бургеры, картофель фри, шашлык, кондитерские изделия, а кафе «Колизей» делает скидку на блюда из вечернего меню 20%,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)