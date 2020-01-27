ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кафе «Колизей» и кафе «Нон-стоп» открывают доставку собственной продукции

27.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Кафе «Колизей» и кафе «Нон-стоп» открывают доставку собственной продукции

Кафе «Колизей» делает скидку на блюда из вечернего меню 20%, а также в будние дни доставляют комплексные обеды с 12:00 до 16:00.

Доставка с 11.00 до 22.00. При заказе на сумму свыше 20р - доставка бесплатно.

Все подробности по телефону +375291155300

Instagram: www.instagram.com/cafe_kolizey
Наш сайт: kolizey.by 
Вконтакте: https://vk.com/club63445081

Кафе «Колизей» и кафе «Нон-стоп» открывают доставку собственной продукции

Кафе «Нон-стоп» предлагает суши, блинчики, шаурму, бургеры, картофель фри, шашлык, кондитерские изделия, а также напитки, чипсы и многое другое.

Доставка с 11.00 до 22.00.

Телефон для заказа +375447000188

Instagram: www.instagram.com/cafe.nonstop

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кафе «Нон-стоп» предлагает суши, блинчики, шаурму, бургеры, картофель фри, шашлык, кондитерские изделия, а кафе «Колизей» делает скидку на блюда из вечернего меню 20%,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женщина, кричащая на кота, - абсолютно великий мем. А в 2020 году он еще и стал искусством
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика