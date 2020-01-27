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Женщина, кричащая на кота, - абсолютно великий мем. А в 2020 году он еще и стал искусством

27.01.2020 16:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Есть мемы-однодневки, которые надоедают и забываются буквально через пару дней. А есть по-настоящему великие мемы — они живут годами, перерождаясь и обрастая новыми смыслами. Женщина, кричащая на кота, — как раз из второй категории. 

Сам мем набрал популярность еще летом 2019-го, но за прошедшие полгода он стал только лучше — и из обычной картинки перешел в разряд искусства. Как выяснилось, ссору женщины с котом можно переложить на любой лад и адаптировать под любые культурные особенности, пишет Meduza. Смотрите!

Русские варианты мема

Украинский вариант мема

Древнегреческий вариант мема

Японский вариант мема

Китайский вариант мема

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