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Женщина, кричащая на кота, - абсолютно великий мем. А в 2020 году он еще и стал искусством
Источник материала: Tut.by
Есть мемы-однодневки, которые надоедают и забываются буквально через пару дней. А есть по-настоящему великие мемы — они живут годами, перерождаясь и обрастая новыми смыслами. Женщина, кричащая на кота, — как раз из второй категории.
Сам мем набрал популярность еще летом 2019-го, но за прошедшие полгода он стал только лучше — и из обычной картинки перешел в разряд искусства. Как выяснилось, ссору женщины с котом можно переложить на любой лад и адаптировать под любые культурные особенности,
Русские варианты мема
Украинский вариант мема
Древнегреческий вариант мема
Японский вариант мема
Китайский вариант мема
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