Женщина, кричащая на кота, - абсолютно великий мем. А в 2020 году он еще и стал искусством

Источник материала: Tut.by

Есть мемы-однодневки, которые надоедают и забываются буквально через пару дней. А есть по-настоящему великие мемы — они живут годами, перерождаясь и обрастая новыми смыслами. Женщина, кричащая на кота, — как раз из второй категории.

Сам мем набрал популярность еще летом 2019-го, но за прошедшие полгода он стал только лучше — и из обычной картинки перешел в разряд искусства. Как выяснилось, ссору женщины с котом можно переложить на любой лад и адаптировать под любые культурные особенности, пишет Meduza . Смотрите!

Русские варианты мема

Украинский вариант мема

Древнегреческий вариант мема

Back in November, I introduced to the world my memephora series beginning with this gem now available in my shop. Link in bio. #Catmeme #catmemes #womanyellingatcat #womanyellingatacat pic.twitter.com/tAPn5ogwzi — JD Cox (@DancingHeron) January 23, 2020

Японский вариант мема

Китайский вариант мема