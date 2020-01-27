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ActiveCloud вместе с А1 запустил проект по созданию облачной инфраструктуры

27.01.2020 16:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ActiveCloud вместе с А1 запустил проект по созданию облачной инфраструктуры
A1

Проект реализуется на базе услуги colocation, т. е. физического размещения серверного и телекоммуникационного оборудования в дата-центре А1, располагающем необходимыми ресурсами и техническими возможностями, чтобы обеспечить оказание ИКТ-услуг в соответствии с самыми строгими стандартами качества и сохранности данных.

«Данный проект позволит нам не только оказывать широкий спектр облачных услуг на базе современного дата-центра, но и строить географически распределенные катастрофоустойчивые решения для самых требовательных клиентов, используя ресурсы двух имеющихся в Беларуси ЦОД уровня отказоустойчивости Tier III», – говорит IT-директор ActiveCloud Руслан Райкевич.

ActiveCloud как один из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга постоянно работает над повышением качества услуг для наших клиентов и выводом на рынок услуг, отвечающих их самым требовательным запросам. Ключевым бизнес-запросом является обеспечение надежности и устойчивости услуг облачного провайдера. Для решения данной задачи используется технология распределенного хранения данных в нескольких центрах обработки данных с высоким уровнем отказоустойчивости.

Теперь у клиентов ActiveCloud появилась возможность разместить свои ресурсы в 7 дата-центрах мирового уровня в Беларуси, России и Литве.

 
 
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Облачный провайдер ActiveCloud в партнерстве с провайдером телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 запустили проект по созданию облачного ландшафта в дата-центре...
 
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