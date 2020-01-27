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Игорь Карпенко об участниках «Звёздного похода»: приезжают с фотографиями своих дедов, которые похоронены в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске дан старт 55-му интернациональному «Звёздному походу». Он посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня «звёздники» собрались у памятного знака в музейно-парковом комплексе «Победа», где получили наставления от ветеранов и дипломатов. После торжественного митинга участники похода возложили цветы к мемориалу.
Нудирбек Муродов, студент ташкентского Государственного педагогического университета им. Низами (Узбекистан):
Анастасия Кошубская, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка:
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
«Звёздный поход» продлится до конца недели. Его участники посетят районы во всех областях Беларуси. Студенты встретятся с ветеранами, окажут им шефскую помощь и проведут митинги.
Будущие педагоги также привезут в Минск горсти земли с братских могил из районов, где побывают. Капсулы с ней будут заложены в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.
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Игорь Карпенко об участниках «Звёздного похода»: приезжают с фотографиями своих дедов, которые похоронены в Беларуси
Новости Беларуси. В Минске дан старт 55-му интернациональному «Звёздному походу». Он посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе...
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