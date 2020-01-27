Ученые подтвердили, что от стресса люди седеют гораздо быстрее

Источник материала: Ежедневник



фото: 2krota.ru

Поседел от горя (страха, стресса) – это не метафора, а научно доказанный факт.

Связь между поседением и стрессом подтвердили специалисты Гарварда. В рамках эксперимента ученые вводили мышам токсин резинифератоксин, который создавал у подопытных дискомфортные ощущения и боль, пишет Газета.ру . Через месяц шерсть молодых особей стала белой.

Ученые подвергли мышей нескольким типам стресса, включая боль, психологический стресс и воздержание. Во всех случаях количество меланоцитов (клеток кожи, вырабатывающих меланин) в волосяных фолликулах значительно снижалось. Меланин, в свою очередь, отвечает за пигмент в коже и волосах — разница состоит в том, что недостаточная выработка меланина в волосах становится заметна гораздо раньше.

У абсолютно здоровых людей и многих животных количество меланоцитов уменьшается в результате возрастных изменений. Хотя и раньше было известно, что от постоянного стресса люди могут обзавестись седыми волосами в достаточно молодом возрасте, дать точное научное обоснование явлению удалось только сейчас.