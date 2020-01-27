|
Ученые подтвердили, что от стресса люди седеют гораздо быстрее
27.01.2020 16:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 2krota.ru
Поседел от горя (страха, стресса) – это не метафора, а научно доказанный факт.
Связь между поседением и стрессом подтвердили специалисты Гарварда. В рамках эксперимента ученые вводили мышам токсин резинифератоксин, который создавал у подопытных дискомфортные ощущения и боль, пишет
Ученые подвергли мышей нескольким типам стресса, включая боль, психологический стресс и воздержание. Во всех случаях количество меланоцитов (клеток кожи, вырабатывающих меланин) в волосяных фолликулах значительно снижалось. Меланин, в свою очередь, отвечает за пигмент в коже и волосах — разница состоит в том, что недостаточная выработка меланина в волосах становится заметна гораздо раньше.
У абсолютно здоровых людей и многих животных количество меланоцитов уменьшается в результате возрастных изменений. Хотя и раньше было известно, что от постоянного стресса люди могут обзавестись седыми волосами в достаточно молодом возрасте, дать точное научное обоснование явлению удалось только сейчас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поседел от горя (страха, стресса) – это не метафора, а научно доказанный факт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)