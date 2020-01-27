|
Белорусский спасатель о фильмах про пожарных в Америке: «Смеёмся в голос»
Источник материала: СТВ
Есть ли отличия у белорусских спасателей по сравнению с иностранными, рассказали в программе
Роман Комаров, командир отделения ПАСО на объектах метрополитена Минского городского управления МЧС:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть ли отличия у белорусских спасателей по сравнению с иностранными, рассказали в программе «Специальный репортаж». Роман уже 20 лет работает в МЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)