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Около $26 млн убытков и $170 млн долгов. Что происходит с белорусским сахаром?

27.01.2020 16:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси, вероятно, задержали руководителей всех крупных сахарных комбинатов страны.

Около млн убытков и 0 млн долгов. Что происходит с белорусским сахаром?
Свабода посмотрела, эффективно ли они работают.

Информация о задержании директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича появилась в субботу 24 января. Предположительно, он был одним из двоих пассажиров рейса «Белавиа» из Минска в Мюнхен, которых сняли с самолета в Гродно

Вместе с Криштаповичем в самолете был также его коллега, директор Слуцкого сахарного завода Николай Прудник. Якобы того также задержали. 

Нет на рабочем месте в понедельник и директора сахарного комбината в Жабинке Виктора Миронова. О его задержании сообщают местные СМИ. 

Главы сахарного завода в Скиделе Дмитрия Егорова также в понедельник на рабочем месте не оказалось.

Смотрим, в каком положении эти предприятия.

Убытки на 16,8 миллиона, долги на 217 миллионов


Городейский сахарный комбинат, согласно отчету за 2018 год, в «чистых убытках» на 26,7 миллиона рублей. На 20 миллионов уменьшился и собственный капитал предприятия. Это видно из отчета на сайте portal.gov.by.

Скидельский сахарный комбинат за 2018 год имеет чистые убытки на 10 миллионов рублей, а за 2017 год имел их на 18 миллионов. Имеет к тому же на 122 миллиона кредитов.

Согласно «Экономической газете», Жабинковский сахарный завод 2018 год завершил с убытками в 16,8 миллиона при долгах в 217 миллионов.

И только Слуцкий сахарорафинадный комбинат в 2018 году сработал в плюс - на 15 миллионов рублей.


Что происходит с белорусским сахаром


С января по ноябрь прошлого года Беларусь экспортировала 252 тысячи тонн сахара на 102 миллиона долларов, сообщает Белстат. В 2018 году за такой же период на экспорте сахара Беларусь заработала на 62 миллиона долларов больше. 

По сравнению с 2018 годом наиболее просел экспорт сахара в Россию - в 1,3 раза. Снизилась и экспортная цена на сахар, о чем эксперты говорили еще в 2018 году.

Тогда на рынке ЕАЭС наблюдалось перепроизводство сахара, что спровоцировало резкое снижение цен на него. Наибольшее перепроизводство сахара было в России. Поэтому дешевый российский сахар для белорусских магазинов стал выгоднее белорусского.

С января по ноябрь 2019 года Беларусь ввезла сахара на 31,5 миллиона долларов. 93% - из России. По сравнению с таким же периодом в 2018 году Беларусь завезла сахара на 19 тысяч тонн больше.

Судя по статистике, в настоящее время поставки сахара на внешний рынок упали еще больше.

Еще одна проблема для белорусского сахара - это закупочные цены на сырье, сахарную свеклу. Если в России эти цены определяются согласно рыночным механизмам, то в Беларуси они определяются государством, которое таким образом поддерживает производителей сельскохозяйственной продукции.


Ранее в проблемах сахарной отрасли Беларуси Лукашенко обвинял российского бизнесмена Александра Ткачева. Во время «Большого разговора с президентом» он говорил:

«Вы знаете, что это один из крупнейших сельскохозяйственных баронов РФ? У меня с ним хорошие отношения, почти дружеские. Но этот факт всем известен, и вы думаете, пропустит он наш сахар, лучший качеством, на территорию России, если он за последний год семь или восемь заводов скупил и производит сахар?» - говорил Лукашенко.

В 2017 году Ткачев был главой Министерства сельского хозяйства России и выражал озабоченность беспошлинном импортом в Россию белорусского и казахского сахара.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Беларуси, вероятно, задержали руководителей всех крупных сахарных комбинатов страны.
 
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