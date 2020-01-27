Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны

Источник материала: СТВ

Новости России. Едва ли не каждый день мы смотрим фильмы и сериалы, в которых снимаются популярные и не очень артисты. Эти люди вполне узнаваемы, ведь обычно они не являются актёрами одной роли.

А как насчёт родителей популярных российских звёзд? Кто-то из них с радостью ведёт публичный образ жизни, а кто-то предпочитает оставаться в тени. Мы нашли семь фотографий, на которых запечатлены матери известных российских артистов.

Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все

Юлия Савичева и Светлана Савичева

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Александр Петров и Алевтина Петрова



Фото: instagram.com/_actorsashapetrov89_

Мария Кожевникова и Маргарита Кожевникова



Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Григорий Лепс и Натэлла Лепсверидзе



Фото: instagram.com/grigoryleps_club

Наталья Водянова и Лариса Громова



Фото: instagram.com/natasupernova

Данила Козловский и Надежда Звенигородская



Фото: instagram.com/margaritavasi

Лера Кудрявцева и Александра Кудрявцева



Фото: instagram.com/leratv

Кстати, несколько месяцев назад мы также собрали снимки мам популярных актёров.