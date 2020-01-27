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Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны
Источник материала: СТВ
Новости России. Едва ли не каждый день мы смотрим фильмы и сериалы, в которых снимаются популярные и не очень артисты. Эти люди вполне узнаваемы, ведь обычно они не являются актёрами одной роли.
А как насчёт родителей популярных российских звёзд? Кто-то из них с радостью ведёт публичный образ жизни, а кто-то предпочитает оставаться в тени. Мы нашли семь фотографий, на которых запечатлены матери известных российских артистов.
Юлия Савичева и Светлана Савичева
Фото: instagram.com/yuliasavicheva
Александр Петров и Алевтина Петрова
Мария Кожевникова и Маргарита Кожевникова
Григорий Лепс и Натэлла Лепсверидзе
Наталья Водянова и Лариса Громова
Данила Козловский и Надежда Звенигородская
Лера Кудрявцева и Александра Кудрявцева
Кстати, несколько месяцев назад мы также собрали снимки мам популярных актёров.
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Новости России. Едва ли не каждый день мы смотрим фильмы и сериалы, в которых снимаются популярные и не очень артисты. Эти люди вполне узнаваемы, ведь обычно они не...
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