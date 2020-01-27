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Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны

27.01.2020 16:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Едва ли не каждый день мы смотрим фильмы и сериалы, в которых снимаются популярные и не очень артисты. Эти люди вполне узнаваемы, ведь обычно они не являются актёрами одной роли. 

А как насчёт родителей популярных российских звёзд? Кто-то из них с радостью ведёт публичный образ жизни, а кто-то предпочитает оставаться в тени. Мы нашли семь фотографий, на которых запечатлены матери известных российских артистов. 

Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все 

Юлия Савичева и Светлана Савичева 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасныФото: instagram.com/yuliasavicheva 

Александр Петров и Алевтина Петрова 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны
Фото: instagram.com/_actorsashapetrov89_ 

Мария Кожевникова и Маргарита Кожевникова 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны
Фото: instagram.com/mkozhevnikova 

Григорий Лепс и Натэлла Лепсверидзе 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны
Фото: instagram.com/grigoryleps_club 

Наталья Водянова и Лариса Громова 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны
Фото: instagram.com/natasupernova 

Данила Козловский и Надежда Звенигородская 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны
Фото: instagram.com/margaritavasi 

Лера Кудрявцева и Александра Кудрявцева 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны
Фото: instagram.com/leratv 

Кстати, несколько месяцев назад мы также собрали снимки мам популярных актёров.

Взглянуть на родителей Галкина, Гагариной, Безрукова и других можно здесь

Люди в материале: Мария Кожевникова, Лера Кудрявцева, Наталья Водянова, Данила Козловский, Григорий Лепс, Юлия Савичева, Александр Петров, Светлана Савичева, Алевтина Петрова, Маргарита Кожевникова, Натэлла Лепсверидзе, Лариса Громова, Надежда Звенигородская, Александра Кудрявцева
 
 
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Новости России. Едва ли не каждый день мы смотрим фильмы и сериалы, в которых снимаются популярные и не очень артисты. Эти люди вполне узнаваемы, ведь обычно они не...
 
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