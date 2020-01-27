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27 января – День снятия блокады Ленинграда. Как это было…

27.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

27 января — особая дата в истории. 76 лет назад, 27 января 1944 года советские войска освободили Ленинград от блокады, которая длилась долгих 872 дня. Этот подвиг стал настоящим олицетворением мужества и силы духа советского народа.

27 января – День снятия блокады Ленинграда. Как это было…

27 января – День снятия блокады Ленинграда. Как это было…

27 января – День снятия блокады Ленинграда. Как это было…

27 января – День снятия блокады Ленинграда. Как это было…

27 января – День снятия блокады Ленинграда. Как это было…

Город находился в плотном кольце захватчиков, и нависла угроза гуманитарной катастрофы. К 8 сентября 1941 года пришлось констатировать тот факт, что город попал плотное кольцо. В условиях полной изоляции город продержался более двух лет…
29 сентября 1941 года в директиве начальника штаба военно-морских сил Германии было зафиксировано сообщение
«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России, дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса…. Предполагается окружить город тесным кольцом, и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха, сравнять его с землей. Если, вследствие создавшегося в городе положения, будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения».
Кусочек суррогатного хлеба стал с этого времени основным средством поддержания жизни. Из этого кусочка хлеба ленинградцы делали несколько сухариков, которые распределяли на весь день. Один-два таких сухарика да кружка горячей воды — вот из чего в основном состояли в самые голодные дни завтрак, обед и ужин населения осажденного города.
С 18 июля 1941 года была введена карточная система распределения продовольствия. Нормы выдачи хлеба еженедельно уменьшались, а другие продукты, которые полагались по карточкам, население получало нерегулярно и не полностью, а то и вовсе не получало из-за отсутствия их в городе.
8 сентября фашистами было уничтожено Бадаевские склады, в которых хранились основные запасы продовольствия. Начиная с 9 сентября 1941 г. в войсках фронта несколько раз проводилось сокращение суточной нормы питания. В конце ноября в частях первой линии выдавалось 300 г хлеба и 100 г сухарей.
Горем и ужасом на судьбах многих людей отпечаталась блокада Ленинграда. Дети блокады — это особая категория жителей этого города, которых обстоятельства лишили детства, заставили повзрослеть намного раньше и бороться за выживание на уровне взрослых и умудренных опытом людей. В момент замыкания блокадного кольца, помимо взрослых, в городе оставалось 400 тысяч детей разных возрастов. Именно забота о детях придавала ленинградцам силы: их опекали, берегли, старались прятать от бомбежек, всесторонне заботились. Все понимали, что спасти детей можно только в случае сохранения города.
Единственным путем, кроме малоэффективной авиации, для эвакуации людей из блокадного Ленинграда, а также для доставки провианта и военных грузов обратно в город в сентябре — ноябре 1941 года было Ладожское озеро, по которому ежедневно курсировали корабли Ладожской флотилии. 12 сентября 1941 года в город по этому пути пришли первые баржи с продовольствием, и до поздней осени, пока штормы не сделали судоходство невозможным, по Дороге Жизни шли баржи. Каждый их рейс был подвигом — вражеская авиация беспрестанно совершала свои бандитские налёты, погодные условия часто тоже были не на руку морякам — баржи продолжали свои рейсы даже поздней осенью, до самого появления льда, когда навигация уже в принципе невозможна.
Лишь к 18 января 1943 года удалось сделать первый шаг к прорыву блокады. Вражеские войска были выбиты с южного побережья Ладожского озера, через создавшийся коридор блокадный Ленинград получил связь со страной — в город начали поступать продукты и лекарства, и началась эвакуация женщин, детей и стариков.
Блокаде, в железном кольце которой долгих 900 дней и ночей задыхался Ленинград, был положен конец. Тот день стал одним из самых счастливых в жизни сотен тысяч ленинградцев; одним из самых счастливых — и, одновременно, одним из самых скорбных — потому что каждый доживший до этого праздничного дня за время блокады потерял или родственников, или друзей. Более 600 тысяч человек умерло страшной голодной смертью в окруженном немецкими войсками городе, несколько сотен тысяч — в оккупированной нацистами области

 
 
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27 января — особая дата в истории. 76 лет назад, 27 января 1944 года советские войска освободили Ленинград от блокады, которая длилась долгих 872 дня. Этот подвиг стал...
 
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