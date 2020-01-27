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«Самые лучшие условия, которые только можно придумать». В Лошице открыли новую подстанцию скорой помощи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В столичном микрорайоне Лошица открыли новую подстанцию скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно оборудовано гаражом с тёплыми боксами – это значит, что машины готовы к незамедлительному выезду даже в лютые морозы. Здесь также есть круглосуточный кабинет для приёма пациентов, которые обратились к медикам самостоятельно.
Сергей Малышко, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
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«Самые лучшие условия, которые только можно придумать». В Лошице открыли новую подстанцию скорой помощи
Новости Беларуси. В столичном микрорайоне Лошица открыли новую подстанцию скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для города...
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