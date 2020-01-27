Юные музыканты достойно выступили на музыкальном фестивале талантливой молодежи

Недавно учащиеся Ивьевской детской школы искусств приняли участие в музыкальном фестивале талантливой молодежи детских школ искусств, который проходил в Лидском государственном музыкальном колледже. Ребята достойно представили школу. Выступление каждого было отмечено благодарственными листами. Их получили: Роман Кевра (класс фортепиано, учитель О. Горелик). Александр Белоголовый (класс гитары, учитель А. Харченко), Денис Милошевич (класс гитары, учитель А. Рудяк), Ирина Будрик (класс цимбал, учитель Н. Препляско), Виктория Петриман (класс цимбал, учитель Н. Дейкун).