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Где-то под потолком. В Минске продают квартиру с очень нестандартными окнами

27.01.2020 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Маяковского есть кирпичный дом, построенный в 1986 году. Тогда, напомним, уже возводились кооперативные многоэтажки по нетиповым проектам. Объект представляет собой несколько секций переменной этажности (6−8−12−13 этажей), в которых квартиры, расположенные на верхних этажах между секциями, имеют необычные окна. То есть, их почти нет. Как такое жилье выглядит изнутри — читайте в материале.


Фото: domofoto.ru

Квартиры между секциями — двухкомнатные, окна в них выходят по обе стороны дома (на фото обведены красным). В кухне и жилой комнате — общее окно нестандартной формы: узкое по бокам. Вот как оно смотрится изнутри:


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

К слову, это не единственный дом в Минске с нестандартной планировкой. Недавно мы писали про панельный дом в микрорайоне Сухарево, где на верхних этажах — двухуровневые квартиры.

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Теги: Минск
 
 
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