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Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину и её двухлетнюю дочь

27.01.2020 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину с ребенком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину и её двухлетнюю дочь

В первую очередь специалисты освободили и передали медикам двухлетнюю девочку. Еще около 4 часов понадобилось, чтобы доставить на поверхность ее мать. Сейчас обе они находятся под присмотром врачей.

Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину и её двухлетнюю дочь

В провинции Элязыг, на востоке страны, продолжаются поисково-спасательные работы. К этому моменту число жертв природного катаклизма увеличилось почти до 40. Более сотни человек находятся в больницах, а число пострадавших превышает полторы тысячи.

Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину и её двухлетнюю дочь

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Новости Турции. Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину с ребенком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь...
 
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