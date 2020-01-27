ДЕКЛАРИРУЕМ ДОХОДЫ, полученные физическими лицами в 2019 году

Источник материала: Клiч Радзiмы

В большинстве случаев при выплате доходов физическому лицу подоходный налог с физических лиц исчисляется, удерживается и перечисляется в бюджет налоговыми агентами — организациями и индивидуальными предпринимателями. Однако в отношении отдельных видов доходов обязанность по уплате подоходного налога возлагается на их получателей — физических лиц. Для этого физические лица, получившие подлежащие налогообложению доходы, обязаны представить по окончании календарного года в налоговый орган по месту постановки на учет налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц не позднее 31

Декларации подаются в случае получения следующих доходов:

1. от продажи или иного возмездного отчуждения:

1.1. транспортных средств:

— 2-го и более автомобиля технически допустимая общая масса которого не превышает 3500 килограммов;

— любого автомобиля технически допустимая общая масса которого превышает 3500 килограммов;

— любого автомобиля число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь;

— другого механического транспортного средства;

1.2. объектов недвижимости:

— в течение пяти лет (в том числе путем продажи, мены, ренты) более одного не завершенного строительством капитального строения (здания, сооружения), расположенного на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства, в виде служебного надела, более одного жилого дома с хозяйственными постройками (при их наличии), одной квартиры, одной дачи, одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии) одного гаража, одного машино-места, одного земельного участка;

— в течение 2019 года одного и более объектов недвижимости, не относящийся к объектам, указанным выше.

К таким объектам, например, относятся торговые, офисные, административные помещения.

2. В виде дарения:

Получившие в течение 2019 года доходы в виде дарения от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере свыше 6569 рублей.

То есть при получении в течение 2019 года в дар от физических лиц денежных средств или иного имущества, в том числе недвижимого, общий размер которых превышает 6569 рублей сумма такого превышения подлежит налогообложению подоходным налогом.

Исключения составляют суммы полученных доходов от близких родственников и лиц, состоящих между собой в отношении свойства, они освобождаются от подоходного налога независимо от размера полученного в результате дарения.

К лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги.

К лицам, состоящим в отношениях свойства, относятся близкие родственники другого супруга, в том числе умершего.

3. Доходы, полученные из-за или за границей:

Налоговую декларацию обязаны представить физические лица, признанные в 2019 году налоговыми резидентами Республики Беларусь (фактически находившиеся в течение 2019 года более 183 дней на территории Республики Беларусь), получившие в 2019 году доходы из-за или за границей.

К доходам из-за границы относятся:

— дивиденды и проценты, полученные от иностранных организаций, а так же проценты, полученные от иностранного предпринимателя.

— вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая денежные вознаграждения и надбавки за особые условия работы, выполненную работу, оказание услуг, совершения действия (бездействия), получаемые плательщиками от иностранных организаций, находящихся на территории иностранных государств.

Кроме того, плательщики, получившие доходы за границей, по которым уплачен налог в соответствии с законодательством иностранного государства,

вправе представить в налоговый орган документы для проведения зачета при уплате подоходного налога в Республике Беларусь.

4. Доходы в виде возврата денежных средств при прекращении строительства жилья.

При прекращении строительства жилья, а также в случае удешевления такого строительства либо в случае выбытия физических лиц из членов организаций застройщиков, строительная организация производит возврат физическому лицу ранее внесенных им денежных средств. Возвращаемые при этом денежные средства, в том числе паевые взносы, подлежат налогообложению подоходным налогом, в случае, если на такие взносы ранее был представлен имущественный налоговый вычет по месту основной работы.

И иные доходы.

Прием налоговых деклараций инспекция осуществляет:

В рабочие дни с 08.00 до 19.00, в субботу 21 и 28 марта 2020 года с 09.00 и до 13.00.

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена Вами лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана с помощью программных и технических средств, в том числе через личный кабинет плательщика.

Для получения доступа к личному кабинету необходимо посетить любую налоговую инспекцию и получить идентификационный код и пароль, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Для экономии времени возможно предварительно заполнить заявку на портале http://www.portal.nalog.gov.by.

Подробную информацию можно получить на сайте МНС (nalog.gov.by), а также в инспекции по телефонам 4 17 64.

В. СИКОРА, главный государственный налоговый инспектор.