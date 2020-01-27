В Беловежской пуще обнаружили редкое природное явление ➡ срослись две сосны

Источник материала: Новости Волковыска

На территории Национального парка «Беловежская пуща» вблизи деревни Белая обнаружили редкое природное явление. Две сосны, которые растут на расстоянии около полуметра друг от друга, срослись между собой.

Деревья, стоящие на расстоянии около полуметра, срослись стволами на высоте около 4 метров над землей. Что привело к срастанию, пока неизвестно, в этом вопросе разбираются специалисты отдела охраны леса и лесного хозяйства Нацпарка.





Соснам около 70 лет, они выросли рядом с местом, где во время Великой Отечественной войны сожгли православную церковь. Об этом сообщает отдел охраны леса и лесного хозяйства НП «Беловежская пуща».