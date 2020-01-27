Источник материала: Новости Волковыска

С 27 января 2020-го сотрудники ГАИ по всей Беларуси начинают использовать программно-аппаратный комплекс «ПаркРайт» для контроля нарушений парковки автомобилей, сообщает пресс-служба МВД.

Главная цель использования комплекса – профилактика аварий с участием пешеходов.

Одним из факторов, который может приводить к таким ДТП, является неправильная парковка автомобилей вблизи пешеходных переходов, из-за чего водители иногда поздно замечают выходящих на дорогу пешеходов.

Правоохранители напоминают: остановка и стоянка транспортных средств запрещены на пешеходных переходах и ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны.

Поэтому «ПаркРайт» будут использовать для фиксации нарушений ПДД возле переходов. В первую очередь под «прицел» комплекса попадет припаркованный транспорт, в том числе грузовой, который ограничивает обзорность и создает угрозу безопасности движения.

«ПаркРайт» установлен в салонах автомобилей ГАИ, прибор фиксирует номера машин, которые припаркованы не по правилам. Машины с прибором проезжают дважды в одном месте.

После второго проезда информация передается в ГАИ, а дальше инспекторы готовят постановления по штрафам. За нарушение правил остановки и стоянки придется заплатить 27 рублей.

Прежде комплекс использовался ограниченно – лишь местами в Минске и некоторых городах страны.