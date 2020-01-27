Источник материала: Новости Волковыска

В понедельник 27 января 2020-го в центральной провинции Афганистана Газни потерпел крушение пассажирский самолет. На борту Boeing, по сообщениям местных СМИ, было 83 человека. Их судьба пока неизвестна.

Как пишет Mirror, самолет упал и взорвался в горном районе Дех Як, который контролируется талибами. Лайнер выполнял рейс из Кабула в Герат.

Власть Газни направила спасателей на место падения самолета, однако они пока не добрались до него.

Также известно, что первыми к месту катастрофы прибыли боевики Талибана. Они попытались потушить пожар, возникший на месте падения лайнера.

Сначала сообщалось, что потерпел крушение самолет национальной авиакомпании Ariana Afghan Airlines, впрочем перевозчик опровергает эту информацию.

По предварительным данным причинами катастрофы стали технические неисправности.